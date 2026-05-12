Ракета SpaceX вріжеться в Місяць: чим загрожує

Місяць упродовж мільярдів років зазнає ударів астероїдів, уламків комет та космічного сміття. Але вже цього року в його поверхню може врізатися об’єкт, створений людьми — верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX

За прогнозом незалежного астронома Білла Ґрея, зіткнення станеться 5 серпня 2026 року приблизно о 06:44 UTC. Удар припаде на район кратера Ейнштейна — сильно пошкоджену ділянку на межі видимого та зворотного боку Місяця.

Йдеться про верхній ступінь ракети Falcon 9 місії 2025-010D, яку запустили у січні 2025 року. Ракета доставила до космосу, зокрема, два місячні посадкові модулі — Blue Ghost Mission 1 та Hakuto-R Mission 2. Після виконання місії другий ступінь не повернувся на Землю та не вийшов на сонячну орбіту, як це часто буває з подібними апаратами. Натомість він залишився поблизу Землі та продовжив рухатися витягнутою орбітою.

Зараз цей об’єкт робить один оберт навколо Землі приблизно за 26 днів. У найближчій точці він пролітає на відстані близько 220 тис. км від планети, а в найдальшій — віддаляється більш ніж на 500 тис. км. Саме через це траєкторія ракети почала перетинатися з орбітою Місяця.

За словами Ґрея, зазвичай Місяць і космічний об’єкт проходять точку перетину орбіт у різний час. Але 5 серпня 2026 року вони одночасно опиняться в одній точці простору. Саме це й призведе до зіткнення.

Попри гучні заголовки, жодної небезпеки для Землі чи людей немає. Місяць не має атмосфери, а на його поверхні наразі відсутні постійні бази або інфраструктура, яка могла б постраждати від удару.

Втім, сама подія може стати цінною для науки. Очікується, що зіткнення утворить новий кратер на поверхні супутника. Спалах від удару навряд чи буде видно із Землі, однак наслідки, ймовірно, зафіксує апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який уже багато років фотографує поверхню Місяця.

Подібні зіткнення людство вже використовувало у наукових цілях. У 1970-х роках модулі місій Apollo навмисно врізалися в Місяць, щоб викликати «місяцетруси» та дослідити внутрішню структуру супутника. А у 2009 році NASA спрямувало в Місяць зонд LCROSS, який допоміг підтвердити наявність водяного льоду у затінених кратерах.

Останній схожий випадок стався у 2022 році, коли в зворотний бік Місяця врізався прискорювач, який, імовірно, належав китайській місії Chang’e 5-T1. Тоді удар залишив незвичний подвійний кратер.

На думку Білла Ґрея, подібні інциденти демонструють дедалі більшу проблему космічного сміття. З кожним роком навколо Землі залишається все більше відпрацьованих ступенів ракет, уламків супутників та інших об’єктів, які можуть становити ризик для космічних місій.

Особливо актуально це стає на тлі нової місячної гонки. NASA планує місію Artemis IV у 2028 році, а Китай також готує власну висадку астронавтів приблизно до 2030 року. Обидві програми є частиною масштабних планів зі створення довгострокової присутності людини на Місяці.

Саме тому вчені дедалі частіше закликають ретельніше контролювати утилізацію космічних апаратів після завершення місій. Одним із можливих рішень може стати переведення верхніх ступенів ракет на орбіти навколо Сонця, щоб уникати майбутніх зіткнень із Землею або Місяцем.

Джерело: Science Alert.