SpaceX готується до найбільшого IPO в історії

SpaceX планує залучити близько $75 млрд під час первинного розміщення акцій (IPO), що може стати найбільшим виходом на біржу в історії світових фінансових ринків. Компанія має намір продати приблизно 556 млн акцій по $135 за штуку

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з планами компанії.

За таких умов ринкова оцінка SpaceX сягне близько $1,75 трлн. Це дозволить аерокосмічній компанії Ілона Маска увійти до числа найдорожчих корпорацій світу та перевершити за масштабом попередній рекорд IPO Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила $29,4 млрд.

Формальне представлення компанії інвесторам, відоме як роуд-шоу, розпочнеться вже 4 червня. Саме розміщення може відбутися наступного тижня, якщо ринкові умови залишатимуться сприятливими. Провідними організаторами угоди виступають Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup та JPMorgan Chase.

Однією з особливостей IPO стане відмова від традиційного цінового діапазону. Зазвичай компанії під час розміщення вказують орієнтовну ціну акцій і коригують її залежно від попиту інвесторів. Натомість SpaceX одразу визначила фіксовану ціну на рівні $135 за акцію.

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За інформацією Bloomberg, компанія також веде переговори з банками щодо рекордно низької комісії за організацію розміщення — менш ніж 0,75%. Для порівняння, під час великих IPO банки зазвичай отримують понад 1% від залученої суми. Попри це, через масштаб угоди сукупний дохід андеррайтерів може перевищити $500 млн.

Очікується, що після виходу на біржу акції SpaceX швидко потраплять до ключових фондових індексів, зокрема Nasdaq-100. Це може автоматично підвищити попит на папери з боку індексних фондів та інших інституційних інвесторів.

SpaceX залишається найдорожчою приватною компанією світу. Остання велика оцінка бізнесу під час внутрішніх угод із акціями наприкінці 2025 року становила близько $800 млрд, однак потенційне IPO може більш ніж удвічі збільшити цю цифру.

Якщо розміщення відбудеться на заявлених умовах, воно стане однією з найважливіших подій для світового фондового ринку у 2026 році та може відкрити шлях до публічних розміщень інших технологічних гігантів, які також розглядають вихід на біржу.

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