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Кевін О’Лірі назвав наступний великий тренд у криптоіндустрії

03.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Кевін О’Лірі заявив, що наступною великою можливістю на крипторинку може стати блокчейн, який забезпечить впровадження технології щонайменше однією компанією з індексу S&P 500 у кожному з 11 секторів економіки

Кевін О’Лірі назвав наступний великий тренд у криптоіндустрії

Фото: freepik.com

О’Лірі зазначив, що майбутнє криптоіндустрії належить блокчейну, який стане стандартом для реального практичного використання серед компаній S&P 500. На його думку, криптоактив, чий блокчейн буде інтегрований у роботу таких корпорацій, може продемонструвати стрімке зростання.

«Я вважаю, що наступне велике явище у криптоіндустрії — це блокчейн, який зможе залучити хоча б одну компанію з кожного з 11 секторів S&P. У той момент, коли це станеться, варто відкривати довгу позицію щодо цього токена», — заявив О’Лірі.

Наразі інвестор зберігає позитивний погляд на Біткоїн та Ethereum, попри суттєве падіння обох активів від їхніх історичних максимумів. Водночас він вважає, що більшість криптоактивів фактично «мертві», особливо після капітуляції ринку в жовтні 2025 року.

На думку О’Лірі, блокчейни, які допомагають компаніям з S&P 500 керувати запасами, оптимізувати логістику та автоматизувати контрактні процеси, можуть швидко відновити інтерес інвесторів.

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Чому компанії зі S&P 500 досі не використовують криптотехнології

Попри значний інтерес до використання блокчейну для підвищення ефективності бізнес-процесів, головною перешкодою залишаються юридичні ризики, зазначив О’Лірі. Крім того, блокчейн-індустрія у США досі перебуває в умовах регуляторної невизначеності через відсутність ухваленого закону Clarity Act — законопроєкту, який має створити правову основу для криптоактивів.

Також О’Лірі наголосив, що великі фінансові компанії Волл-стріт поки що лише спостерігають за розвитком Web3 через нестачу загальноприйнятих стандартів безпеки. До того ж більшість провідних блокчейнів ще не впровадили перевірені та надійні смартконтракти з акцентом на конфіденційність, які могли б забезпечити масштабне залучення компаній зі S&P 500.

У результаті саме ті блокчейн-платформи, які запропонують підвищені стандарти безпеки та скористаються можливим ухваленням Clarity Act, можуть стати головними претендентами на роль наступного великого тренду у криптоіндустрії.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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