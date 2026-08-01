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Криптотрейдер перетворив $875 на $800 000 за 2 дні

01.08.2026 11:30
Ольга Деркач

Анонімний криптовалютний трейдер заробив близько $797 тисяч на стрімкому зростанні маловідомого токена MarsCoin. Для цього йому знадобилися початкові інвестиції у розмірі лише $875 та два дні

Криптотрейдер перетворив $875 на $800 000 за 2 дні

Фото: chatgpt.com

За даними платформи DeBank, інвестор із криптовалютною адресою 0xd2abcef40a51c779c2a890dd40f041ab995ed3af почав купувати MarsCoin 30 липня — незадовго до різкого цінового стрибка. Йдеться саме про токен MarsCoin, який не варто плутати з іншою криптовалютою зі схожою назвою Marscoin.

Загалом трейдер придбав майже 27 млн токенів MARS, витративши на них $875. Після початку ралі він продав 15,87 млн токенів — трохи більше половини свого портфеля — приблизно за $314 тисяч.

Решту активів інвестор продовжує утримувати. З урахуванням їхньої поточної вартості загальний реалізований і нереалізований прибуток трейдера оцінюється приблизно у $797 тисяч.

MarsCoin подорожчав приблизно на 600%

MarsCoin є зовсім новим активом: його цінова історія починається лише 28 липня, коли токен торгувався приблизно по $0,004. Уже 30 липня його вартість почала стрімко зростати.

На піку ралі ціна MarsCoin піднялася приблизно на 600%, а згодом закріпилася поблизу позначки $0,034. Саме цей рух дозволив ранньому покупцеві збільшити вкладений капітал у сотні разів.

Водночас настільки вдала угода викликала запитання серед учасників ринку. Зокрема, незрозуміло, чи мав інвестор доступ до інформації, недоступної іншим трейдерам. Додаткові сумніви викликає і відсутність очевидних фундаментальних причин, які могли б пояснити настільки різке подорожчання токена.

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Через це ймовірність повторення подібного ралі залишається низькою, а інвестиції в MarsCoin — надзвичайно ризикованими.

Крипторинок очікує на важливе рішення у США

Зростання MarsCoin відбулося на тлі загального пожвавлення криптовалютного ринку. Одним із ключових чинників стала увага інвесторів до американського законопроєкту CLARITY Act, голосування за який може відбутися вже 3 серпня.

Документ має встановити чіткіші правила регулювання цифрових активів у США та визначити повноваження державних органів щодо криптовалютного ринку. Представники індустрії роками закликають владу створити передбачувані умови для бізнесу та інвесторів.

Очікування можливого ухвалення закону вже підтримало зростання Bitcoin, Ethereum та XRP. Деякі аналітики також почали публікувати значно оптимістичніші довгострокові прогнози для найбільших криптовалют.

Історія з MarsCoin вкотре демонструє, наскільки прибутковими, але водночас небезпечними можуть бути операції з новими та низьколіквідними токенами. Один вдалий вхід справді здатен принести сотні тисяч доларів, однак для більшості інвесторів подібні активи залишаються радше спекулятивною ставкою, ніж прогнозованою інвестицією.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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