XRP може зрости на 500% — аналітик

На тлі повторного тестування місячного рівня підтримки XRP криптовалютний аналітик, відомий під псевдонімом Egrag Crypto, визначив першу ключову цінову ціль для наступного бичачого ринку

Експерт назвав рівень $6,40 першою важливою ціллю для XRP під час наступного бичачого ралі. Враховуючи, що у вівторок XRP торгувався приблизно по $1,06, такий прогноз передбачає потенційне зростання на 503,77%.

Аналітик звернув увагу, що ціна XRP нарешті повторно протестувала рівень прориву багаторічного симетричного трикутника. Водночас, якщо верхня межа цієї фігури не втримається, курс може опуститися нижче $1 — до зони підтримки поблизу $0.88. Цей рівень також збігається зі 111-місячною експоненційною ковзною середньою (EMA).

Ключові рівні ліквідності та опору для XRP

Egrag Crypto також визначив важливі рівні опору, які XRP необхідно подолати на шляху до позначки $1,40.

Однією з головних умов є впевнене закріплення вище зони ліквідності поблизу $1,23 та перетворення її на рівень підтримки. На думку аналітика, це може спровокувати подальше зростання до $1,65.

Щоб XRP зміг наблизитися до основної цілі, ринок має підтвердити впевнений прорив вище $1,65. Такий рух може відкрити шлях до зони опору в діапазоні $3,00–$3,50, де розташований історичний максимум токена.

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Бичаче ралі до $6,40 стане більш імовірним, якщо 21-місячна EMA виступить рівнем підтримки, а ціна XRP стабільно утримуватиметься вище свого історичного максимуму.

За такого сценарію, як зазначив експерт, рух до $6,40 може значно прискоритися. У разі потужного параболічного зростання наступною довгостроковою ціллю може стати рівень $30.

Динаміка XRP

Від початку 2026 року ціна XRP знизилася майже на 43%. На момент написання добовий обсяг торгів токеном становив приблизно $1,33 млрд, а його ринкова капіталізація — $66,06 млрд.

Таким чином, XRP перебуває у критично важливій технічній точці. Саме зона підтримки $0,88–$1,00, імовірно, визначить напрямок наступного значного руху ціни.

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Джерела: Finbold, CoinTurk.