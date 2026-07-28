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XRP може зрости на 500% — аналітик

28.07.2026 19:30
Ольга Деркач

На тлі повторного тестування місячного рівня підтримки XRP криптовалютний аналітик, відомий під псевдонімом Egrag Crypto, визначив першу ключову цінову ціль для наступного бичачого ринку

XRP може зрости на 500% — аналітик

Фото: pixabay.com

Експерт назвав рівень $6,40 першою важливою ціллю для XRP під час наступного бичачого ралі. Враховуючи, що у вівторок XRP торгувався приблизно по $1,06, такий прогноз передбачає потенційне зростання на 503,77%.

Аналітик звернув увагу, що ціна XRP нарешті повторно протестувала рівень прориву багаторічного симетричного трикутника. Водночас, якщо верхня межа цієї фігури не втримається, курс може опуститися нижче $1 — до зони підтримки поблизу $0.88. Цей рівень також збігається зі 111-місячною експоненційною ковзною середньою (EMA).

Ключові рівні ліквідності та опору для XRP

Egrag Crypto також визначив важливі рівні опору, які XRP необхідно подолати на шляху до позначки $1,40.

Однією з головних умов є впевнене закріплення вище зони ліквідності поблизу $1,23 та перетворення її на рівень підтримки. На думку аналітика, це може спровокувати подальше зростання до $1,65.

Щоб XRP зміг наблизитися до основної цілі, ринок має підтвердити впевнений прорив вище $1,65. Такий рух може відкрити шлях до зони опору в діапазоні $3,00–$3,50, де розташований історичний максимум токена.

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Бичаче ралі до $6,40 стане більш імовірним, якщо 21-місячна EMA виступить рівнем підтримки, а ціна XRP стабільно утримуватиметься вище свого історичного максимуму.

За такого сценарію, як зазначив експерт, рух до $6,40 може значно прискоритися. У разі потужного параболічного зростання наступною довгостроковою ціллю може стати рівень $30.

Динаміка XRP

Від початку 2026 року ціна XRP знизилася майже на 43%. На момент написання добовий обсяг торгів токеном становив приблизно $1,33 млрд, а його ринкова капіталізація — $66,06 млрд.

Таким чином, XRP перебуває у критично важливій технічній точці. Саме зона підтримки $0,88–$1,00, імовірно, визначить напрямок наступного значного руху ціни.

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Джерела: Finbold, CoinTurk.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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