Названо, хто з українських банків заробив найбільше у 2026

Український банківський сектор завершив першу половину 2026 року зі значно слабшим фінансовим результатом, ніж торік. Сукупний чистий прибуток установ скоротився майже на третину, а більшість найбільших банків зафіксували погіршення показників

Як пише delo.ua, за даними НБУ, у січні-червні банки заробили 54,07 млрд грн чистого прибутку. Це на 32% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли результат сектору був на 25,43 млрд грн вищим.

ПриватБанк зберіг беззаперечне лідерство

Найбільший внесок у прибуток системи традиційно зробив ПриватБанк. За шість місяців державний банк отримав 24,56 млрд грн чистого прибутку та забезпечив 45,4% загального результату сектору.

Водночас показник самого ПриватБанку погіршився: порівняно з першим півріччям минулого року його прибуток зменшився на 29,6%.

На другу позицію в рейтингу піднявся Універсал Банк із результатом 3,85 млрд грн. Він став одним із небагатьох великих гравців, яким вдалося наростити прибуток: у річному вимірі показник зріс на 36,3%.

Райффайзен Банк посів третє місце, заробивши 3,57 млрд грн, що на 24,7% менше, ніж роком раніше.

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Ощадбанк, який раніше перебував на другій сходинці, опустився на четверту. Його прибуток скоротився у 2,9 раза — до 3,38 млрд грн. ПУМБ завершив півріччя з результатом 3,12 млрд грн, що на 12,5% менше у річному вимірі.

Прибутки скоротилися майже в усій першій десятці

Укрексімбанк заробив 2,24 млрд грн, що на 46,9% менше, ніж торік. Прибуток ОТП Банку становив 1,91 млрд грн і знизився на 26,8%, Укрсиббанку — 1,85 млрд грн із падінням на 30,3%.

Сітібанк отримав 1,68 млрд грн чистого прибутку, втративши 18,9% рік до року. Креді Агріколь Банк заробив 1,53 млрд грн, що на 39,3% менше за показник першої половини 2025 року.

Не всі банки завершили період у плюсі. Із 59 установ, які працювали на ринку, 11 зафіксували збитки.

Найбільший негативний фінансовий результат мав Банк Альянс — 69,79 млн грн збитку. ПІН Банк втратив 37,73 млн грн, а перехідний ЮТЕ Банк — 36,19 млн грн.

Таким чином, попри збереження високої прибутковості банківської системи загалом, перша половина 2026 року показала помітне погіршення результатів серед більшості її найбільших учасників.

Коментар Ощадбанку

Ощадбанк за 7 місяців збільшив операційний дохід на 10,5% – до 24,2 млрд грн

За підсумками січня-липня 2026 року Ощадбанк отримав 3,4 млрд грн чистого прибутку. Операційний дохід зріс на 2,3 млрд грн, або на 10,5%, – до 24,2 млрд грн, що підтверджує стійкість бізнес-моделі банку та його здатність нарощувати доходи в умовах повномасштабної війни.

Ключовим драйвером результату став чистий процентний дохід до резервів, який збільшився на 12,5% – до 19,5 млрд грн. Процентні доходи Ощадбанку зросли на 15,6% і сягнули 35,3 млрд грн. Зростання забезпечили всі основні напрями: доходи від кредитування юридичних осіб збільшились на 10,7%, фізичних осіб – на 30,0%, а від операцій із цінними паперами – на 16,1%.

Комісійні доходи зросли на 13,2% – до 9,1 млрд грн, торговий результат збільшився на 17,4%, інші доходи – на 26,4%. Сукупно це дало банку змогу продовжити позитивну динаміку нарощення операційних доходів четвертий рік поспіль.

Операційні витрати становлять 14,4 млрд грн. Їх зростання на 28,7% насамперед пов’язано з забезпеченням безперервної та стійкої роботи Ощадбанку в умовах війни, зокрема з підтриманням персоналу, інфраструктури й операційної спроможності.

Попри суттєвий воєнний тиск на витрати банк сформував 9,8 млрд грн операційного прибутку. Це лише на 8,5% менше за надзвичайно високий результат відповідного періоду 2025 року.

Основною причиною зміни прибутку порівняно з минулим роком стала різноспрямована динаміка резервів. За сім місяців 2025 року розформування резервів мало позитивний вплив на фінансовий результат у сумі 3,65 млрд грн. Значну частину цього показника – майже 3,2 млрд грн – становив разовий ефект, пов’язаний із прийняттям на баланс банку ТОК «Гулівер».

У 2026 році Ощадбанк навпаки сформував 2,3 млрд грн резервів, враховуючи посилення кредитних ризиків через руйнування заставного майна та негативний вплив війни на діяльність клієнтів. У результаті річна зміна за статтею резервів становила майже 5,9 млрд грн, що спричинена виключно впливом разового розформування резервів та вимушеним покриттям воєнних ризиків.

Прибуток Ощадбанку до оподаткування за сім місяців 2026 року становить 7,7 млрд грн. Водночас витрати з податку на прибуток зросли на 78,6% – до 4,2 млрд грн, тобто майже у 1,8 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, підвищене податкове навантаження стало другим ключовим чинником динаміки чистого прибутку.

Понад 90% річної зміни чистого прибутку пояснюється саме сукупним впливом резервів і податкових витрат, а не скороченням доходів основної діяльності.

«Операційний прибуток Ощадбанку за 7 місяців 2026 року на 5% перевищує плановий показник й сягає 9,8 млрд грн. При цьому з урахуванням впливу воєнних чинників через значне формування резервів, а також через зростання ставки податку на прибуток, чистий прибуток становить 3,45 млрд грн. Отриманий фінансовий результат підтверджує здатність банку стабільно працювати, підтримувати клієнтів і виконувати важливу роль в економіці України навіть в умовах тривалої війни», – підкреслив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Ощадбанк продовжує нарощувати доходи основної діяльності, зберігає значний запас операційної прибутковості та послідовно дотримується виваженої політики управління ризиками.

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