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До «Національного кешбеку» приєдналися ще два банки

27.07.2026 16:00
Ольга Деркач

До державної програми «Національний кешбек» долучилися Alliance bank та KredoBank. Після розширення партнерської мережі загальна кількість банків — учасників програми зросла до 22

До «Національного кешбеку» приєдналися ще два банки

Фото: thedigital.gov.ua

Завдяки підключенню нових фінансових установ українці з різних регіонів отримують більше можливостей для участі у програмі та можуть оформити картку для виплат у банку, послугами якого вже користуються.

Популярність «Національного кешбеку» продовжує зростати. Лише протягом останніх двох місяців кількість учасників збільшилася майже на пів мільйона. Наразі щомісячні виплати за програмою отримують уже понад 5 млн українців.

Кешбек нараховується за придбання товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі. Розмір компенсації залежить від категорії товару та становить 5% або 15% його вартості. Перевірити доступний відсоток можна на сторінці програми або за допомогою сканера штрихкодів у розділі «Національний кешбек» у застосунку Дія.

Максимальна сума, яку один користувач може отримати протягом місяця, становить 3000 грн.

Загалом до програми вже підключили понад 422 тис. товарів від більш ніж 2 тис. українських виробників. Продукцію з кешбеком можна знайти майже у 1,5 тис. торговельних мереж та окремих магазинів по всій Україні. Перелік торгових точок, у яких продаються відповідні продукти українського виробництва, доступний на порталі «Зроблено в Україні».

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Накопичені кошти можна використовувати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання продуктів харчування, лікарських засобів та книжок українського виробництва. Також кешбек дозволено спрямовувати на благодійність, зокрема перераховувати як донати на підтримку Збройних сил України.

Водночас кошти, отримані в межах попереднього циклу програми, зокрема кешбек на пальне та виплати «Зимової підтримки», необхідно використати до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати невитрачений залишок повернуть до державного бюджету. Сама програма «Національний кешбек» продовжить працювати у звичайному режимі.

Для участі у програмі необхідно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів, визначити картки, з яких оплачуватимуться покупки, та надати банку дозвіл на передачу інформації про відповідні транзакції. Після цього у застосунку Дія потрібно обрати картку для отримання кешбеку та оплачувати українські товари підключеною карткою.

Програму реалізує Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів, Державною податковою службою та іншими партнерами. Технологічну підтримку проєкту забезпечує Mastercard, а операційним партнером виступає Visa.

Розширення переліку банків-партнерів та стабільне зростання кількості користувачів свідчать про подальший розвиток «Національного кешбеку». Програма одночасно стимулює попит на українські товари, підтримує вітчизняних виробників і дає громадянам можливість частково компенсувати щоденні витрати.

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Джерело: Мінекономіки.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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