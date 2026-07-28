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Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році

28.07.2026 13:40
Ольга Деркач

За підсумками першого півріччя 2026 року ПриватБанк отримав 49,5 млрд грн прибутку до оподаткування. Це на 7,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила пресслужба фінустанови

Названо, скільки заробив ПриватБанк у 2026 році

Фото: bank.gov.ua

Водночас сума податку на прибуток, сплаченого банком, зросла більш ніж удвічі порівняно з першим півріччям 2025 року. Після сплати податку за ставкою 50% чистий прибуток ПриватБанку становив 24,6 млрд грн.

Крім того, у другому кварталі 2026 року державний банк перерахував 20,36 млрд грн дивідендів за результатами роботи у 2025 році.

Одним із ключових чинників зростання стала довіра клієнтів. Від початку року обсяг коштів на рахунках ПриватБанку збільшився на 7,3%. Залучені ресурси банк спрямовує, зокрема, на подальше кредитування громадян і підприємців.

За останні 12 місяців загальний кредитний портфель ПриватБанку зріс майже на 45%, а обсяги кредитування бізнес-клієнтів — майже вдвічі. Чистий кредитний портфель від початку 2026 року збільшився на 20,6% та перевищив 188 млрд грн.

У банку зазначають, що ділова активність клієнтів почала впевнено відновлюватися після складного першого кварталу, який супроводжувався тривалими відключеннями електроенергії та руйнуванням інфраструктури.

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«ПриватБанк доводить, що лідерство на ринку та відповідальне ставлення до суспільства йдуть пліч-о-пліч. Досягнутий бізнес-результат дозволяє нам бути драйвером економічного відновлення через кредитування», — заявив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Паралельно фінустанова продовжує інвестувати в безбар’єрність, інклюзію та соціальні ініціативи. Станом на кінець другого кварталу 88 відділень банку було приведено у відповідність до норм підвищеної доступності.

ПриватБанк також повідомив про встановлення двох національних рекордів у межах корпоративного волонтерства — за найбільшою кількістю залучених волонтерів та дітей, охоплених освітніми заходами. Загалом у першому півріччі 2026 року банк спрямував на благодійну допомогу 357,88 млн грн.

Результати першого півріччя демонструють, що ПриватБанк не лише залишається одним із найприбутковіших гравців українського фінансового ринку, а й посилює свою роль у фінансуванні економіки. Зростання кредитування, податкові відрахування, дивіденди державі та інвестиції у суспільні проєкти перетворюють фінансовий результат банку на ресурс для відновлення країни.

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Джерело: ПриватБанк.

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