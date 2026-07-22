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МВФ рекомендує Україні відмовитися від 50% податку для банків

22.07.2026 17:10
Ольга Деркач

Міжнародний валютний фонд закликає Україну після 2027 року припинити застосування підвищеної 50-відсоткової ставки податку на прибуток банків і натомість знайти стабільніші та довгострокові джерела наповнення державного бюджету. Відповідна рекомендація міститься в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику

МВФ рекомендує Україні відмовитися від 50% податку для банків

Фото: magnific.com/pch.vector

У документі наголошується, що після завершення 2027 року оподаткування надприбутків банків за підвищеною ставкою має бути скасоване. Компенсувати потенційне скорочення бюджетних надходжень пропонується за рахунок більш надійних, якісних і постійних фіскальних інструментів, що відповідатимуть затвердженій урядом податковій стратегії.

Експерти МВФ радять українській владі надалі не продовжувати дію спеціального режиму оподаткування банківського сектору. У Фонді вважають, що підвищена ставка податку обмежує можливості банків самостійно нарощувати капітал, негативно впливає на інвестиційну привабливість фінансового сектору та послаблює його потенціал щодо кредитування і фінансування післявоєнного відновлення України.

Крім того, у меморандумі зазначається, що такий підхід до оподаткування банків не узгоджується з проголошеним урядом курсом на детінізацію економіки та вдосконалення податкової системи.

Водночас Міжнародний валютний фонд враховує, що надходження від підвищеного податку на прибуток банків уже передбачені у бюджетній декларації. Саме тому Фонд не висловлює категоричної незгоди з можливим застосуванням 50-відсоткової ставки і протягом 2027 року.

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У МВФ підкреслюють, що продовження дії такого податку ще на один рік не можна вважати найкращим або найбільш збалансованим рішенням. Проте у поєднанні із заходами, спрямованими на посилення податкової дисципліни, покращення адміністрування податків і підвищення рівня їх сплати, цей механізм може принести державному бюджету додаткові доходи в обсязі близько 0,4% валового внутрішнього продукту.

Підвищену ставку податку на прибуток банків на рівні 50% в Україні запровадили як тимчасовий захід у листопаді 2023 року. Водночас її дія поширювалася на весь прибуток, отриманий банківськими установами за підсумками 2023 року. Аналогічна ставка застосовувалася і до прибутків банків, отриманих протягом 2024 року.

Однією з головних причин посилення податкового навантаження на банківський сектор стало суттєве зростання його доходів під час повномасштабної війни. У цей період українські банки почали демонструвати рекордні фінансові результати, значна частина яких була забезпечена операціями з державними фінансовими інструментами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики та депозитними сертифікатами Національного банку України.

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Джерело: Forbes.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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