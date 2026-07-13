Можливості банків розширять: що змінить сек’юритизація для українців

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №15172 «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям». Документ має запровадити в Україні новий механізм залучення фінансування, який уже багато років працює в країнах ЄС та інших розвинених економіках

Про це йдеться у колонці голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексія Семенюка на «Економічній правді».

Сек’юритизація — це фінансовий інструмент, який дозволяє банкам перетворювати вже видані кредити на цінні папери та продавати їх інвесторам. Простими словами, банк не чекає роками, поки позичальники повністю повернуть кошти, а отримує частину грошей значно раніше та може використати їх для видачі нових кредитів.

Як пояснює Економічна правда, кредити фактично перестають бути «замороженими» активами та починають працювати повторно. Наприклад, якщо банк видав тисячі іпотечних кредитів, він може об’єднати їх у єдиний пакет, випустити під нього цінні папери та продати їх інвесторам. Отримані кошти знову спрямовуються на кредитування бізнесу чи населення.

Автори законопроєкту вважають, що такий механізм допоможе сформувати в Україні повноцінний ринок довгострокового капіталу, підвищити ліквідність банківської системи та зробити фінансування доступнішим. Насамперед це стосується іпотечного кредитування, де банки змушені працювати з довгими строками повернення коштів.

Читайте також: Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа»

Окрім сек’юритизації, законопроєкт вводить новий для українського ринку інструмент — облігації з покриттям. Вони забезпечуються високоякісними активами, що має підвищити довіру інвесторів та сприяти залученню коштів у фінансову систему.

Документ також є частиною євроінтеграції України, адже гармонізує українське законодавство з відповідними нормами Європейського Союзу щодо сек’юритизації та облігацій з покриттям. Попереду на законопроєкт чекає друге читання, після якого він може стати основою для запуску в Україні нового сегмента ринку капіталу.

Редакція PSM звертає увагу, що сама по собі сек’юритизація не зробить кредити дешевшими одразу після ухвалення закону. Водночас поява такого механізму створює умови для розвитку фінансового ринку, а в довгостроковій перспективі може розширити доступ українців і бізнесу до кредитних ресурсів та залучити більше інвестицій в економіку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

На порталі Дія запустили нову послугу