Штрафи за незаконне паркування можуть підняти

В Україні зареєстрували електронну петицію до Кабінету Міністрів із пропозицією суттєво посилити відповідальність за порушення правил паркування та надати громадянам можливість самостійно фіксувати такі порушення. Наразі документ лише розпочав збір підписів і не є законопроєктом чи урядовою ініціативою

Автор петиції пропонує дозволити українцям фотографувати або знімати на відео порушення правил дорожнього руху, зокрема незаконне паркування, та надсилати матеріали через спеціальний онлайн-сервіс без виклику поліції. Якщо компетентні органи підтвердять факт порушення, а водій сплатить штраф, автор повідомлення зможе отримати 20% від його суми.

Також у петиції пропонується значно збільшити розміри штрафів:

10 тис. грн — за перше порушення;

— за перше порушення; 20 тис. грн та позбавлення права керування на шість місяців — за повторне;

та позбавлення права керування на шість місяців — за повторне; 50 тис. грн та позбавлення водійських прав на один рік — за третє порушення протягом року.

Окремо автор пропонує максимально посилити відповідальність за незаконне зайняття паркомісць, призначених для людей з інвалідністю.

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Водночас наразі ці пропозиції не мають жодної юридичної сили. Для того щоб вони могли стати нормою закону, петиція має набрати необхідну кількість підписів, після чого її розгляне Кабінет Міністрів. Лише у разі підтримки урядом відповідні зміни можуть бути оформлені у вигляді законопроєкту та передані на розгляд Верховної Ради.

Для порівняння, чинне законодавство передбачає значно менші штрафи за більшість порушень правил паркування. Залежно від виду порушення вони зазвичай становлять від 340 до 1700 грн, а в окремих випадках автомобіль може бути евакуйований.

Редакція PSM звертає увагу, що інформація про нібито «нові штрафи до 50 тис. грн», яка поширюється в соцмережах та окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. Йдеться лише про електронну петицію, яка перебуває на етапі збору підписів. Наразі жодних змін до законодавства щодо відповідальності за незаконне паркування не ухвалено.

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