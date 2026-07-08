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Податкова попередила бізнес про сплеск шахрайської активності

08.07.2026 11:20
Микола Деркач

Зафіксовано чергову шахрайську розсилку нібито від імені ДПС: не відкривайте фішингових листів

Податкова попередила бізнес про сплеск шахрайської активності

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Платники податків почали масово отримувати електронні листи, які зловмисники видають за офіційні повідомлення від Державної податкової служби. У темі зазвичай зазначається нібито «Вимога про надання документів та пояснень у межах податкового контролю», щоб спонукати отримувача відкрити лист або вкладення.

Насправді ці електронні повідомлення є шахрайськими. Такі листи можуть містити шкідливі вкладення або небезпечні посилання, відкриття яких здатне призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам віддаленого доступу до пристрою.

Для розсилки використовуються сторонні електронні адреси, зокрема [email protected], що не мають жодного відношення до ДПС.

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Звертаємо увагу, що всі офіційні електронні адреси Державної податкової служби мають домен @tax.gov.ua, а офіційна електронна пошта ДПС –  [email protected]. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це є вагомою підставою вважати його підробкою.

Особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr. Саме через них найчастіше поширюється шкідливе програмне забезпечення, яке забезпечує стороннім особам прихований доступ до комп’ютера користувача.

Щоб убезпечити себе, варто дотримуватися простих правил кібергігієни:

  • не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями;
  • уважно перевіряти адресу електронної пошти відправника;
  • не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

Редакція PSM звертає увагу, що кількість кібератак із використанням брендів державних органів та великих компаній останніми роками зростає. Такі кампанії зазвичай спрямовані на викрадення конфіденційних даних або встановлення шкідливого програмного забезпечення, тому бізнесу варто регулярно навчати працівників правилам кібербезпеки.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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