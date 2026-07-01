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Частка проблемних кредитів в банках продовжує знижуватися — НБУ

01.07.2026 13:40
Ольга Деркач

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 червня 2026 року становила 12,8%, що є одним із найнижчих показників за останні роки

Частка проблемних кредитів в банках продовжує знижуватися — НБУ

Фото: НБУ

Із початку року цей показник скоротився ще на 1,1 відсоткового пункту, повідомили в Національному банку України.

У регуляторі зазначають, що позитивна динаміка пояснюється одразу двома факторами. По-перше, банки активно нарощують кредитування, видаючи нові позики високої якості. По-друге, фінансові установи продовжують роботу з врегулювання та очищення балансів від проблемної заборгованості.

За січень–травень 2026 року загальний обсяг кредитного портфеля банківської системи збільшився на 113,9 млрд грн, або 8,4%, і досяг 1,474 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 922 млн грн (0,5%) — до 188,4 млрд грн.

Позитивні зміни спостерігаються як у роздрібному, так і в корпоративному кредитуванні. Частка NPL серед кредитів фізичним особам зменшилася до 10,4% (-0,4 в. п.), а серед бізнес-кредитів — до 15,3% (-1,7 в. п.).

Зниження частки проблемної заборгованості зафіксовано в усіх групах банків:

  • державні банки — 18,4%;
  • приватні українські банки — 8,0%;
  • банки з іноземним капіталом — 5,8%.

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У НБУ також нагадали, що наприкінці 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів. Саме це дозволило тоді знизити частку NPL до мінімального рівня приблизно за останні 15 років, а нинішня статистика свідчить про закріплення цієї позитивної тенденції.

Попри те, що рівень проблемних кредитів залишається вищим, ніж у більшості країн Європейського Союзу, український банківський сектор демонструє поступове оздоровлення навіть в умовах повномасштабної війни. Подальше зростання якісного кредитування та ефективна робота банків із проблемною заборгованістю можуть сприяти ще більшому покращенню цього показника у другій половині року.

Зниження частки NPL — один із ключових індикаторів стабільності банківської системи. Водночас варто пам’ятати, що покращення статистики пов’язане не лише зі зростанням якісного кредитування, а й зі списанням історичних проблемних активів, яке суттєво вплинуло на показники наприкінці 2025 року. Для ринку набагато важливішим є те, що банки продовжують активно кредитувати економіку, а нові кредити переважно залишаються якісними. Саме ця тенденція стане головним показником здоров’я банківського сектору в найближчі роки.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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