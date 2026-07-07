Що відбувається з економікою України — звіт НБУ

Національний банк опублікував новий макроекономічний огляд, у якому оцінив інфляцію, стан економіки, ринку праці, державних фінансів і валютного ринку за підсумками травня-червня

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що у травні загальна інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі (р/р) завдяки розширенню пропозиції окремих сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція пришвидшилася до 7,9% р/р унаслідок подальшого зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці, енергоресурси й логістику, та ефектів від послаблення гривні в попередні періоди. За оцінкою НБУ, у червні загальна інфляція надалі сповільнювалася, а базова – зростала.

Ділові настрої підприємств у червні незначно погіршилися на тлі інтенсивних атак рф на об’єкти бізнесу. Водночас економічна активність пожвавилася в низці галузей. Активізація вивезення зернових вантажів підтримала транспортну галузь, поліпшення споживчих настроїв – торгівлю, а краща ситуація в металургії та активізація газовидобутку – промисловість. Однак у будівельному секторі тривав спад.

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Пропозиція робочої сили надалі зростала швидше за попит, проте на ринку зберігався значний дефіцит кадрів, який змушував працедавців підвищувати оплату праці. Зростання зарплат пришвидшилося як в номінальному, так і в реальному вимірі.

Дефіцит торгівлі товарами в травні звузився як завдяки меншим обсягам закупівель енергоносіїв, так і внаслідок сезонного скорочення попиту аграріїв. Дефіцит поточного рахунку знизився до 3,7 млрд дол. США порівняно із 4,8 млрд дол. США у квітні. Україна в червні отримала понад 15 млрд дол. США зовнішнього фінансування, значна частина якого поповнила міжнародні резерви, що посприяло відновленню їх зростання.

Дефіцит державного бюджету в травні-червні істотно збільшився з огляду на нарощення видатків на тлі надходження значних обсягів зовнішнього фінансування. Активність на внутрішньому борговому ринку в червні пожвавилася. Роловер за ОВДП у всіх валютах з початку року становив 112%.

У червні Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення підтримало жвавий попит населення на гривневі строкові депозити та ОВДП.

Редакція PSM звертає увагу, що, попри поступове сповільнення загальної інфляції та поліпшення окремих макроекономічних показників, українська економіка й надалі працює в умовах високої невизначеності через повномасштабну війну. Подальша динаміка інфляції, валютного ринку та економічної активності значною мірою залежатиме від безпекової ситуації, стабільності міжнародної фінансової підтримки та ефективності монетарної політики Національного банку України.

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