НБУ змінив обсяг ліцензій трьом фінустановам

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії для трьох небанківських фінансових установ. Відповідні рішення регулятор ухвалив на підставі заяв самих компаній

Йдеться про ТОВ «ФК «Шияна», ТОВ «Цикл Фінанс» та ТзОВ «ФК «Кредит-Капітал». Після внесення змін компанії більше не матимуть права надавати послуги факторингу, однак збережуть інші напрями діяльності, передбачені їхніми ліцензіями.

Які послуги залишаться доступними

Національний банк погодив виключення факторингу з обсягу ліцензій усіх трьох фінансових установ.

Після зміни ліцензії ФК «Шияна» зможе продовжувати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит, а також фінансового лізингу.

«Цикл Фінанс» та «ФК «Кредит-Капітал» матимуть право надавати кошти та банківські метали у кредит. Факторинг із переліку дозволених їм фінансових послуг буде виключено.

Таким чином, компанії продовжать працювати на ринку небанківських фінансових послуг, але з вужчим переліком дозволених операцій.

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Коли НБУ ухвалив рішення

Рішення щодо зміни обсягу ліцензій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку ухвалив 11 серпня 2026 року.

Зміни погоджено на підставі власних заяв фінансових установ. Тобто йдеться не про застосування регулятором санкцій або примусове обмеження діяльності компаній, а про зміну переліку фінансових послуг за їхньою ініціативою.

Факторинг передбачає фінансування бізнесу під відступлення права грошової вимоги, зокрема заборгованості контрагентів. Після набрання чинності змінами зазначені компанії не зможуть надавати таку послугу в межах своїх ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Редакція PSM звертає увагу, що зміна обсягу ліцензії не означає припинення роботи фінансової установи. У цьому випадку три компанії зберігають право на надання інших фінансових послуг, а зміни стосуються саме виключення факторингу.

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Джерело: НБУ.