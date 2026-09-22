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НБУ випустив набір пам’ятних монет

22.09.2026 14:50
Микола Деркач

Національний банк України представив новий набір пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», присвячений природному різноманіттю Чорного та Азовського морів. До нього увійдуть дві монети номіналом 5 грн кожна, а продаж стартує вже 29 вересня

НБУ випустив набір пам’ятних монет

Фото: НБУ

Новий випуск продовжує серію «Флора і фауна України». Цього разу героями монет стали чорноморський гребінець та морський кріт — мешканці українських морів, які є частиною їхньої унікальної екосистеми.

У НБУ пояснюють, що напрям пам’ятних монет, присвячених Чорному та Азовському морям, започаткували рік тому. Його мета — не лише показати різноманіття морської природи України, а й привернути увагу до необхідності її збереження.

До нового набору увійшли монети «Азовське море. Морський кріт» та «Чорне море. Чорноморський гребінець».

На реверсі першої зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів серед зостери — морської трави, яка є природним середовищем для цього виду. Для окремих елементів дизайну використано кольоровий друк.

Друга монета присвячена чорноморському гребінцю. На її реверсі можна побачити три мушлі жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів у типовому для них середовищі — піщаних заглибленнях морського дна.

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Аверси монет виконані в єдиній стилістиці. На них розмістили контури Азовського та Чорного морів разом із прилеглою територією України. Зображення сформовані з рельєфних горизонтальних ліній, які нагадують морські хвилі.

Тираж набору становитиме до 50 000 штук. Монети продаватимуться у спеціальному сувенірному пакованні.

Офіційний продаж через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 29 вересня 2026 року. Також набір можна буде придбати у банків-дистриб’юторів Національного банку після початку продажів на їхніх майданчиках.

На думку редакції PSM, новий набір цікавий не лише як нумізматичний випуск. Через дизайн монет НБУ продовжує нагадувати про Чорне та Азовське моря як частину природної спадщини України, а обмежений тираж у 50 000 наборів може додатково привернути до випуску увагу колекціонерів.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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