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XRP додав майже $7 млрд капіталізації за добу: чи досягне $2

22.09.2026 11:20
Микола Деркач

XRP різко прискорив зростання: лише за добу ринкова капіталізація криптовалюти збільшилася майже на $7 млрд, а ціна піднялася до $1,49. Тепер ринок стежить за тим, чи зможе актив закріпитися вище ключових рівнів і продовжити рух у бік $2

XRP додав майже $7 млрд капіталізації за добу: чи досягне $2

Фото: chatgpt.com

За даними CoinMarketCap, у період з 20 до 21 вересня капіталізація XRP зросла з $86,73 млрд до $93,49 млрд. Це відповідає приросту приблизно на 7,8% лише за 24 години.

Зростання підтримує одразу кілька факторів. Серед них — очікування щодо ширшого використання XRP Ledger великими фінансовими установами та підвищена активність великих власників криптовалюти.

Окремо ринок знову обговорює можливе використання технологій Ripple з боку Bank of America. Водночас офіційного підтвердження такої співпраці наразі немає, тому цей фактор поки залишається лише частиною ринкових очікувань.

На тлі підвищеного попиту XRP вдалося пробити важливу зону опору в діапазоні $1,45–1,47. Рух супроводжувався різким збільшенням торговельної активності: обсяг торгів майже подвоївся і наблизився до $41,3 млрд.

Ралі XRP відбувається не окремо від ринку. Біткоїн за той самий період додав близько 5,5%, а Solana — 7,5%. Це свідчить про загальне посилення інтересу інвесторів до ризикових цифрових активів.

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Тепер для XRP ключовим стане утримання високих обсягів торгів і закріплення вище пробитої зони. Наступний серйозний рівень опору розташований біля $1,54.

Якщо актив зможе пройти цю позначку, наступною ціллю може стати район $1,68 — максимум, який XRP тестував наприкінці серпня.

Ще важливішим рівнем буде $1,80. Його впевнене подолання може відкрити шлях до психологічної позначки $2.

Втім, сценарій зростання поки не гарантований. Якщо XRP опуститься нижче $1,47, а потім втратить 50-денну ковзну середню поблизу $1,39, це може послабити нинішню структуру. У такому разі наступною зоною підтримки може стати район $1,34.

На думку редакції PSM, нинішній рух XRP виглядає сильним насамперед завдяки поєднанню високих торговельних обсягів і загального позитивного настрою на крипторинку. Водночас шлях до $2 залежатиме від того, чи зможе актив утриматися вище $1,47 та послідовно пройти рівні $1,54, $1,68 і $1,80.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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