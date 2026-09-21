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Три події, які можуть розхитати крипторинок цього тижня

21.09.2026 16:00
Микола Деркач

Новий тиждень для крипторинку може виявитися спокійнішим за попередній лише на перший погляд. Після різкого руху Біткоїна на тлі рішення ФРС інвестори знову готуються до новин, здатних швидко змінити настрої на ринку

Три події, які можуть розхитати крипторинок цього тижня

Фото: magnific.com/pvproductions

Цього разу головними факторами стануть виступи представників Федеральної резервної системи США, свіжі дані про ділову активність та зустріч Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном.

Минулого тижня ФРС підвищила процентну ставку на 25 базисних пунктів — уперше більш ніж за три роки. Рішення було очікуваним, але все одно спровокувало сильні коливання. Спочатку Біткоїн просів до $75 000, а згодом швидко відновився і завершив тиждень вище $80 000.

Цього тижня нового рішення щодо ставки не буде, однак ФРС усе одно залишатиметься в центрі уваги. Найближчими днями заплановані щонайменше вісім виступів представників американського центробанку.

Ринок шукатиме в їхніх словах відповідь на головне питання: вересневе підвищення ставки було разовим кроком через високу інфляцію чи початком нового циклу посилення монетарної політики.

Це особливо важливо для криптовалют, адже високі ставки зазвичай зменшують апетит інвесторів до ризикових активів. Останні прогнози ФРС допускають ще щонайменше одне підвищення ставки до кінця 2026 року.

Наступною важливою подією стануть попередні індекси ділової активності PMI у виробничому секторі та сфері послуг США, які S&P Global опублікує в середу.

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Сильніші за очікування дані можуть показати, що американська економіка поки нормально переносить жорсткішу політику ФРС. У такому разі ринок може почати активніше закладати подальше підвищення ставок. Слабкі показники, навпаки, здатні посилити сумніви щодо готовності регулятора й надалі посилювати політику.

Ще більше уваги може привернути четвер, коли очікується зустріч президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Сторони продовжують обговорювати торгівлю, інвестиції, експортні обмеження та інші суперечливі питання. Для ринків важливими будуть будь-які сигнали про покращення або погіршення відносин між двома найбільшими економіками світу.

Якщо зустріч принесе ознаки деескалації, це може підтримати попит на ризикові активи. Нове загострення, навпаки, здатне швидко повернути інвесторів до обережнішої стратегії.

На думку редакції PSM, цього тижня Біткоїн залежатиме не стільки від внутрішніх факторів крипторинку, скільки від макроекономічного фону. Риторика ФРС, дані PMI та результат переговорів США і Китаю можуть визначити, чи втримається Біткоїн вище $80 000, чи ринок знову перейде до різких коливань.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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