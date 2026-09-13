Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Ethereum може зрости до $15 000: аналітик назвав ключові рівні

13.09.2026 11:30
Микола Деркач

Ethereum знову підійшов до багаторічної зони опору, яку раніше тестував лише двічі. Аналітик Crypto Patel вважає, що нинішня ситуація може стати однією з найважливіших для ETH за останні роки — у разі прориву ціна потенційно може відкрити шлях до $10 000 і навіть $15 000

Ethereum може зрости до $15 000: аналітик назвав ключові рівні

Фото: magnific.com/wirestock

За словами аналітика, Ethereum втретє тестує сильну зону опору після того, як утримав довгострокову область накопичення. Схожа ситуація вже спостерігалася перед великим ралі 2021 року.

На графіку Patel виділив кілька ключових цілей. Першими орієнтирами у разі продовження зростання можуть стати $3 270 і $4 892. Далі аналітик називає рівень $5 500, а в більш довгостроковому сценарії — $10 000 і $15 000.

На момент аналізу ETH торгувався поблизу $2 500, тобто все ще значно нижче свого історичного максимуму. За останній місяць Ethereum додав близько 31%, однак навіть після цього залишався приблизно на 50% нижче пікового рівня, зафіксованого у серпні 2025 року.

Додаткову увагу привертає і зростання торгової активності. За добу обсяг торгів Ethereum збільшився майже на 28% і наблизився до $16,3 млрд. Це може свідчити про те, що інтерес учасників ринку до поточної цінової зони посилюється.

Втім, далеко не всі аналітики очікують негайного прориву.

Читайте також: Майже половина повторних покупок криптовалюти припадає на Біткоїн

Трейдер NoName вважає, що Ethereum міг завершити імпульсний рух третьої хвилі, після чого ринок може перейти до корекції. Першою важливою підтримкою він називає $2 324.

Якщо покупцям вдасться втримати цей рівень, ETH може відновити зростання до діапазону $2 784–2 966. У разі пробою підтримки вниз наступною зоною інтересу можуть стати $2 112–2 222.

Критичним рівнем аналітик називає $2 050. Денне закриття нижче цієї позначки, за його оцінкою, може повністю скасувати поточний бичачий сценарій.

Інші учасники ринку також уважно стежать за діапазоном $2 500–2 550. Частина з них очікує руху до $3 000 після впевненого закріплення вище опору, тоді як інші не виключають, що перед новим зростанням Ethereum ще може скоригуватися до району $2 000.

На думку редакції PSM, зараз ринок Ethereum перебуває у точці, де технічна картина справді може швидко змінитися. Однак цілі на рівні $10 000–15 000 поки залишаються довгостроковим сценарієм, для реалізації якого ETH спершу потрібно впевнено пройти найближчі зони опору.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Кити Біткоїна перестали торгувати: чого чекати

Експерт назвав ключовий рівень XRP, за яким варто стежити

Квантовий комп’ютер зможе зламати захист Біткоїна за 26 днів — IonQ

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Майже половина повторних покупок криптовалюти припадає на Біткоїн 11.09.2026

Майже половина повторних покупок криптовалюти припадає на Біткоїн
Кити Біткоїна перестали торгувати: чого чекати 10.09.2026

Кити Біткоїна перестали торгувати: чого чекати
Експерт назвав ключовий рівень XRP, за яким варто стежити 10.09.2026

Експерт назвав ключовий рівень XRP, за яким варто стежити
Квантовий комп’ютер зможе зламати захист Біткоїна за 26 днів — IonQ 09.09.2026

Квантовий комп’ютер зможе зламати захист Біткоїна за 26 днів — IonQ
Чи розпочався сезон альткоїнів — відповідь криптотрейдера 09.09.2026

Чи розпочався сезон альткоїнів — відповідь криптотрейдера
Біткоїн може впасти до $50 000 — аналітик 09.09.2026

Біткоїн може впасти до $50 000 — аналітик

Вибір редакції
Всі
Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

Останні новини
Сьогодні  11:30

Ethereum може зрости до $15 000: аналітик назвав ключові рівні

 Сьогодні  10:00

OpenAI запустила ChatGPT для фінансового сектору

 12.09.2026  13:00

Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому

 12.09.2026  10:00

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у акції Apple рік тому

 11.09.2026  19:30

Майже половина повторних покупок криптовалюти припадає на Біткоїн

 11.09.2026  18:10

НБУ виключив колектора із реєстру

 11.09.2026  16:50

Майже кожен третій ФОП в Україні працює у сфері ритейлу — Опендатабот

 Всі новини
banner
credit link image