Ethereum може зрости до $15 000: аналітик назвав ключові рівні

Ethereum знову підійшов до багаторічної зони опору, яку раніше тестував лише двічі. Аналітик Crypto Patel вважає, що нинішня ситуація може стати однією з найважливіших для ETH за останні роки — у разі прориву ціна потенційно може відкрити шлях до $10 000 і навіть $15 000

За словами аналітика, Ethereum втретє тестує сильну зону опору після того, як утримав довгострокову область накопичення. Схожа ситуація вже спостерігалася перед великим ралі 2021 року.

На графіку Patel виділив кілька ключових цілей. Першими орієнтирами у разі продовження зростання можуть стати $3 270 і $4 892. Далі аналітик називає рівень $5 500, а в більш довгостроковому сценарії — $10 000 і $15 000.

На момент аналізу ETH торгувався поблизу $2 500, тобто все ще значно нижче свого історичного максимуму. За останній місяць Ethereum додав близько 31%, однак навіть після цього залишався приблизно на 50% нижче пікового рівня, зафіксованого у серпні 2025 року.

Додаткову увагу привертає і зростання торгової активності. За добу обсяг торгів Ethereum збільшився майже на 28% і наблизився до $16,3 млрд. Це може свідчити про те, що інтерес учасників ринку до поточної цінової зони посилюється.

Втім, далеко не всі аналітики очікують негайного прориву.

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Трейдер NoName вважає, що Ethereum міг завершити імпульсний рух третьої хвилі, після чого ринок може перейти до корекції. Першою важливою підтримкою він називає $2 324.

Якщо покупцям вдасться втримати цей рівень, ETH може відновити зростання до діапазону $2 784–2 966. У разі пробою підтримки вниз наступною зоною інтересу можуть стати $2 112–2 222.

Критичним рівнем аналітик називає $2 050. Денне закриття нижче цієї позначки, за його оцінкою, може повністю скасувати поточний бичачий сценарій.

Інші учасники ринку також уважно стежать за діапазоном $2 500–2 550. Частина з них очікує руху до $3 000 після впевненого закріплення вище опору, тоді як інші не виключають, що перед новим зростанням Ethereum ще може скоригуватися до району $2 000.

На думку редакції PSM, зараз ринок Ethereum перебуває у точці, де технічна картина справді може швидко змінитися. Однак цілі на рівні $10 000–15 000 поки залишаються довгостроковим сценарієм, для реалізації якого ETH спершу потрібно впевнено пройти найближчі зони опору.

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Джерело: CryptoPotato.