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Кити Біткоїна перестали торгувати: чого чекати

10.09.2026 17:00
Микола Деркач

Великі власники Біткоїна майже перестали змінювати свої позиції, поки головна криптовалюта не може впевнено закріпитися вище $80 000. Аналітики пов’язують таку обережність із низкою важливих подій, які мають відбутися протягом найближчих десяти днів

Кити Біткоїна перестали торгувати: чого чекати

Фото: magnific.com//pvproductions

За даними Santiment Intelligence, які навів криптоаналітик Алі Мартінес, обсяг Біткоїна на адресах великих власників протягом останнього тижня практично не змінився і залишається поблизу 5,23 млн BTC.

Це означає, що кити наразі не демонструють ані активного накопичення, ані масштабних продажів. Така поведінка може свідчити про небажання робити великі ставки до появи нових сигналів з боку макроекономіки та регуляторів.

Найближчими днями ринок отримає одразу кілька важливих орієнтирів. Спочатку у США оприлюднять серпневий індекс цін виробників PPI, а слідом — індекс споживчих цін CPI. Саме нові дані щодо інфляції можуть суттєво змінити очікування щодо подальших дій Федеральної резервної системи.

Напруга навколо ставки посилилася після сильніших, ніж очікувалося, даних із ринку праці США. Вони підвищили ймовірність нового посилення монетарної політики. За ринковими оцінками, шанс підвищення ставки у вересні сягнув близько 60%, хоча більшість економістів, опитаних Reuters, усе ще очікують паузи.

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Додатковим фактором для крипторинку стане голосування у Сенаті США щодо просування CLARITY Act, заплановане на 15 вересня. Законопроєкт має значення для регулювання цифрових активів, тому будь-які зрушення або затримки можуть вплинути на настрої інвесторів.

Уже наступного дня ФРС має оголосити рішення щодо ставки та представити оновлені економічні прогнози. Завершить насичений період рішення Банку Японії, де можливе підвищення ставки також здатне посилити волатильність на глобальних ринках.

На цьому тлі Біткоїн уже близько тижня торгується у вузькому діапазоні між $77 500 і $80 000. Спроби пробити верхню межу поки що не дали результату, тоді як нижня продовжує виконувати роль підтримки.

На думку редакції PSM, нинішня пасивність китів виглядає радше як очікування, ніж втрата інтересу до ринку. Кілька важливих подій поспіль можуть швидко змінити баланс сил і вивести Біткоїн із затяжної консолідації. Саме реакція на інфляцію, рішення ФРС і новини щодо регулювання можуть визначити наступний помітний рух ціни.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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