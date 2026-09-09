Біткоїн може впасти до $50 000 — аналітик

Біткоїн знову опинився біля важливої технічної межі. Після невдалої спроби закріпитися вище $82 500 криптовалюта торгується поблизу $78 000, а рівень $83 000 аналітик Crypto Patel називає ключовим для зміни поточної ринкової структури

За його оцінкою, поки BTC залишається нижче $83 000, ризик нового зниження зберігається. Якщо Біткоїн не зможе повернути цей рівень, наступними важливими зонами підтримки можуть стати $68 000, $62 000, а за гіршого сценарію — близько $50 000.

Водночас ситуація може швидко змінитися, якщо криптовалюта впевнено закриє день вище $83 000 і після цього утримає рівень під час повторного тесту.

У такому разі, за прогнозом Patel, наступними цілями можуть стати $89 000–91 000, а далі — зона $97 000–100 000.

Остання хвиля відновлення Біткоїна почалася приблизно від $57 800, однак у діапазоні $79 000–83 000 покупці знову зіткнулися з сильним опором. Саме тут, на думку аналітика, продавці можуть спробувати повернути контроль над ринком.

При цьому короткострокова динаміка залишається неоднозначною. Біткоїн за останній місяць додав близько 21%, але все ще торгується приблизно на 38% нижче історичного максимуму, зафіксованого у жовтні 2025 року.

Також читайте: Гантер Байден запускає власний мемкоїн LAPTOP: що відомо про проєкт

Окремо Patel звертає увагу на тижневий індикатор Supertrend, який уперше з листопада 2025 року перейшов у позитивну зону. Це може бути довгостроково сприятливим сигналом, однак аналітик все одно допускає ще одну корекцію приблизно на 20% перед сильнішим рухом угору.

Додатковим фактором для ринку залишаються спотові Біткоїн-ETF у США. На початку тижня вони зафіксували один із найбільших добових припливів коштів цього року, що допомогло Біткоїну знову протестувати район $82 000.

У довшій перспективі Crypto Patel залишається значно оптимістичнішим. Якщо історична чотирирічна циклічність Біткоїна повториться, він допускає зростання вище $300 000 і формування нового максимуму приблизно у серпні 2029 року.

На думку редакції PSM, рівень $83 000 зараз справді має ключове значення для короткострокового сценарію. Закріплення вище нього може повернути ринку імпульс до $100 000, тоді як чергова невдала спроба прориву підвищить ризик глибшої корекції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер перетворив $4 400 на $780 000 за дві години

Коли Біткоїн досягне $106 000 — прогноз аналітика

Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік

Джерело: CryptoPotato.