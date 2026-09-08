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Криптотрейдер перетворив $4 400 на $780 000 за дві години

08.09.2026 16:40
Микола Деркач

Трейдер вклав близько $4,4 тис. у маловідому криптовалюту 4Stock і лише за дві години збільшив вартість позиції до понад $780 тис. Прибутковість угоди сягнула приблизно 17 000%, однак подібні історії залишаються винятком на високоризиковому крипторинку

Криптотрейдер перетворив $4 400 на $780 000 за дві години

Фото: chatgpt.com

Після паузи у зростанні криптовалютного ринку, яке спостерігалося наприкінці серпня, окремі трейдери продовжують отримувати значні прибутки на маловідомих цифрових активах.

Один із таких випадків пов’язаний з інвестором із гаманцем 0xbebb. Він витратив приблизно $4 400 у стейблкоїні USDC, щоб придбати близько 18,6 млн токенів 4Stock.

У процесі накопичення активу трейдер став найбільшим власником 4Stock. Одночасно ціна токена різко пішла вгору, завдяки чому початкові вкладення протягом приблизно двох годин зросли більш ніж на 17 000% — до понад $780 000. На відповідні транзакції звернула увагу аналітична платформа Lookonchain.

Згодом трейдер, імовірно, почав фіксувати частину прибутку. За даними його гаманця на DeBank, кількість 4Stock скоротилася з 18,6 млн до приблизно 12,8 млн токенів. Водночас вартість активів 4Stock, які залишилися на адресі, на момент публікації оцінювалася приблизно у $837 тис.

Загальна вартість активів у цьому криптогаманці становила близько $1,32 млн.

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Трейдери заробляють сотні тисяч доларів на маловідомих токенах

Влітку 2026 року на крипторинку вже фіксували кілька подібних випадків.

Наприкінці липня один із трейдерів зміг перетворити $875 на $797 тис. лише за два дні, торгуючи Marscoin.

Інший інвестор вклав близько $9 600 і за кілька годин збільшив позицію до $282 тис., відстежуючи активність засновника Binance Чанпена Чжао та здійснюючи операції з Marscoin.

У вересні також з’явилося щонайменше кілька гучних історій. Операції з токеном A Meme Coin (AMC) дозволили одному з трейдерів перетворити $1 491 на $1,2 млн за сім годин. В іншому випадку інвестиція у токен AI на суму $21 тис. протягом двох місяців зросла до приблизно $8 млн.

Водночас такі приклади не відображають результати більшості учасників ринку. Публічними зазвичай стають саме надзвичайно успішні угоди, тоді як значна кількість невдалих операцій залишається поза увагою. Висока волатильність маловідомих токенів означає, що настільки ж стрімке зростання може змінитися різким падінням ціни.

Редакція PSM звертає увагу, що подібні історії можуть створювати враження швидкого та легкого заробітку на криптовалютах, хоча на практиці операції з малоліквідними токенами несуть надзвичайно високі ризики. Для українських інвесторів це також актуально: оцінювати варто не лише потенційний прибуток, а й ліквідність активу, концентрацію токенів у великих гаманцях та можливість фактично продати позицію за заявленою ринковою ціною.

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За матеріалами finbold.com.

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