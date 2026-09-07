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Біткоїн пережив найбільше скорочення кредитного плеча з 2023 року

07.09.2026 18:20
Микола Деркач

Біткоїн пройшов через одну з наймасштабніших хвиль скорочення кредитного плеча за останні роки. За оцінкою аналітика CryptoQuant Darkfost, у 2026 році ринок пережив найбільший процес делевериджингу з 2023 року

Біткоїн пережив найбільше скорочення кредитного плеча з 2023 року

Фото: magnific.com/pvproductions

Йдеться про масове закриття позицій, відкритих із використанням позикових коштів. Через високу волатильність цього року під ліквідації потрапляли як трейдери, які ставили на зростання Біткоїна, так і ті, хто очікував падіння.

Одним із ключових сигналів стало падіння відкритого інтересу до Біткоїн-ф’ючерсів на Binance нижче його 180-денного середнього рівня. Це вказувало на суттєве скорочення кількості спекулятивних позицій із плечем.

Втім, повного очищення ринку не відбулося.

Після короткочасного падіння відкритий інтерес на Binance знову почав зростати і сягнув близько $9,6 млрд. Для порівняння, його середнє значення за останні 180 днів становить приблизно $8,3 млрд.

На думку Darkfost, така хвиля скорочення плеча була необхідною для ринку. Вона зменшила надмірну спекулятивну активність і могла створити кращі умови для подальшого руху Біткоїна.

Водночас нове зростання відкритого інтересу означає, що ризик повторної хвилі ліквідацій залишається. Якщо трейдери знову накопичать занадто великі позиції з плечем, різкий рух ціни може запустити новий каскад примусових закриттів.

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Динаміка Біткоїна у 2026 році добре пояснює, чому під тиском опинилися обидві сторони ринку. Попри те, що від початку року криптовалюта все ще перебуває у мінусі приблизно на 8,6%, протягом року вона неодноразово демонструвала різкі хвилі зростання.

Найсильніший рух відбувся наприкінці серпня, коли Біткоїн подорожчав більш ніж на 25% і вийшов із діапазону $60 000–66 000, у якому провів значну частину літа.

Після цього ціна піднімалася вище $80 000, а на момент написання перебувала поблизу $79 500.

Частина аналітиків вважає, що серпневе зростання могло стати сигналом завершення ведмежої фази. Водночас вони не виключають ще однієї корекції перед наступною хвилею зростання.

На думку редакції PSM, масштабне скорочення кредитного плеча може бути позитивним сигналом для Біткоїна, оскільки зменшує кількість перегрітих спекулятивних позицій. Водночас швидке відновлення відкритого інтересу показує, що ринок знову накопичує ризик, тому нові різкі рухи ціни можуть супроводжуватися черговими масовими ліквідаціями.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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