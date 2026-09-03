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3 криптовалюти на Robinhood Chain, за якими варто стежити

03.09.2026 13:00
Микола Деркач

Екосистема Robinhood Chain за останній місяць різко додала в активності. За даними DeFiLlama, загальна заблокована вартість активів у мережі зросла приблизно на 93%, що дозволило їй випередити за цим показником Plasma, Avalanche, Sui та низку інших блокчейнів

3 криптовалюти на Robinhood Chain, за якими варто стежити

Фото: freepik.com

Інтерес видно й на торгових платформах. DexScreener фіксує велику кількість нових токенів, запущених у Robinhood Chain, а сукупний обсяг торгів через автоматизовані маркетмейкери мережі вже сягнув близько $1,3 млрд.

На цьому тлі найбільше уваги зараз привертають три проєкти — PONS, CASHCAT та Artificial Inu.

PONS є нативним токеном платформи Pons.family, яка дозволяє запускати нові монети та торгувати ними безпосередньо з криптогаманця. Капіталізація токена на момент публікації становила близько $285 млн, хоча сам проєкт з’явився менш ніж два місяці тому.

Останніми днями PONS демонстрував високу волатильність. Після оголошення Hyperliquid про підтримку безстрокових ф’ючерсів токен піднімався майже до $0,5, потім падав приблизно до $0,36 і частково відновився.

Ще один помітний актив — CASHCAT. Це мемкоїн із котячою тематикою, капіталізація якого становила близько $280 млн. За останній тиждень токен додав близько 40%.

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Популярність CASHCAT уже породила хвилю нових мемкоїнів у Robinhood Chain, розробники яких намагаються повторити його успіх через запуск на Pons.

Третій токен — Artificial Inu, або AI. Його головна особливість полягає у незвичній торговій парі: актив торгується не проти долара чи стейблкоїна, а проти токенізованої акції Nvidia.

Крім того, частина торгових комісій у проєкті спалюється або блокується, що додатково впливає на токеноміку. На тлі популярності теми штучного інтелекту та мемкоїнів капіталізація AI наблизилася до рівня CASHCAT.

Втім, швидке зростання Robinhood Chain і окремих токенів не означає, що вони стали менш ризиковими. Більшість таких активів існують недовго, мають високу волатильність і сильно залежать від настроїв ринку.

На думку редакції PSM, Robinhood Chain зараз проходить типовий для нових криптоекосистем етап: швидке зростання ліквідності притягує нові токени, трейдерів і спекулятивний капітал. Це може підтримувати подальше розширення мережі, але одночасно підвищує ризики перегріву. Тому ключовим буде не те, скільки нових монет з’явиться найближчим часом, а чи зможе екосистема утримати ліквідність і активність після першої хвилі ажіотажу.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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