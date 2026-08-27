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Криптоексперт назвав найкращий момент для купівлі Біткоїна

27.08.2026 18:40
Микола Деркач

Після різкого зростання, яке розпочалося 19 серпня, Біткоїн перейшов у фазу консолідації. Криптовалюта поки що не може впевнено закріпитися вище $80 000, однак аналітики вважають, що потенційне зниження ціни може відкрити нові можливості для купівлі перед наступною хвилею зростання

Криптоексперт назвав найкращий момент для купівлі Біткоїна

Фото: magnific.com/pvproductions

Ончейн-аналітик Алі Мартінес звернув увагу на те, що нинішня структура графіка Біткоїна нагадує ситуацію 2022–2023 років. Тоді після пробиття важливого рівня опору актив спочатку продовжив зростання, а потім перейшов до корекції перед новим рухом угору.

За його оцінкою, цього разу Біткоїн також може не подолати ключовий рівень опору з першої спроби. Йдеться про позначку близько $83 307.

Ще одним сигналом можливої корекції є зростання прибутковості ончейн-трейдерів приблизно до 25%. У минулому такі рівні нерідко супроводжувалися активною фіксацією прибутку, що посилювало тиск на ринок і призводило до короткострокового зниження.

Мартінес визначив дві потенційні зони підтримки. Перша розташована в діапазоні $76 996–78 258. Якщо цей рівень не втримається, наступна важлива зона, за його прогнозом, може сформуватися поблизу $63 111.

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Саме ці рівні аналітик називає потенційно цікавими для накопичення Біткоїна перед можливим поверненням до $100 000. Востаннє криптовалюта торгувалася біля цієї позначки у листопаді 2025 року.

Оптимізм на ринку посилився у серпні після різкої зміни настроїв інвесторів. Додаткову підтримку криптовалютам надали очікування щодо нового регулювання у США, зокрема CLARITY Act, а також заяви американської влади про можливе створення національного крипторезерву.

Водночас частина аналітиків вважає, що нинішній рух пояснюється не лише політичними новинами. Ще на початку 2026 року кілька великих фінансових установ прогнозували, що Біткоїн може завершити рік на рівні $100 000 або вище.

На думку редакції PSM, можливе короткострокове падіння Біткоїна не обов’язково означатиме завершення нинішнього ралі. Після стрімкого зростання ринку корекція виглядає природним сценарієм, однак ключовим буде те, чи зможе криптовалюта втримати важливі рівні підтримки. Саме від цього значною мірою залежатиме, чи отримає ринок шанс на новий рух до психологічної позначки $100 000.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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