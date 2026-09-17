ФРС підвищила процентну ставку до 4%: що буде далі

Федеральна резервна система (ФРС) США вперше з 2023 року підвищила процентну ставку. За підсумками засідання 16 вересня регулятор збільшив цільовий діапазон ставки федеральних фондів на 25 базисних пунктів — з 3,50–3,75% до 3,75–4,00%. Рішення члени FOMC ухвалили одностайно

Про зміну політики ФРС пишуть Reuters, The Wall Street Journal та The Guardian.

Голова ФРС Кевін Ворш пояснив рішення насамперед стійкою інфляцією. За його словами, «інфляція надто висока і залишається такою надто довго», а останні показники не свідчать про помітне покращення базової тенденції.

Додатковий тиск створюють енергоносії. 16 вересня Brent торгувався приблизно по $107 за барель, тоді як наприкінці 2025 року коштував близько $61. Ціни на дизель у США у вересні також встановили нові історичні рекорди.

Прогнози самої ФРС стали жорсткішими. Медіанна оцінка ставки на кінець 2026 року зросла до 4,1%, а 16 із 18 посадовців очікують щонайменше ще одного підвищення цього року. Прогноз інфляції PCE на 2026-й становить 3,7%.

На Волл-стріт, однак, щодо подальших кроків є різні думки. Morgan Stanley очікує ще одного підвищення на 25 б.п. у грудні через повільне зниження інфляції. Водночас частина інвесторів припускає, що вересневий крок може залишитися одиничним, якщо наступні дані покажуть стійке охолодження цін. Goldman Sachs Asset Management також не очікує агресивного циклу підвищень, хоча допускає ще один крок у грудні.

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Редакція PSM звертає увагу, наскільки швидко змінився макроекономічний сценарій: ще наприкінці 2025 року ринок міг закладати три зниження ставки у 2026-му. Тепер на тлі дорогої нафти й інфляції значно вище цілі ФРС питання змістилося від «коли знижуватимуть» до «скільки ще підвищень буде».

Вплив на крипторинок

Співзасновник BitMEX Артур Хейс ще напередодні засідання ФРС заявив, що саме по собі підвищення ставки не повинно зупинити Біткоїн. На його думку, для крипторинку важливіший не рівень ставки, а загальний обсяг доларової ліквідності у фінансовій системі.

Хейс вважає, що за високого державного боргу жорстка політика ФРС зрештою може навіть посилити потребу у новій ліквідності. Тому він не змінив свого позитивного погляду на Біткоїн через очікуване підвищення ставки. Після самого рішення BTC коливався приблизно в діапазоні $75-6,5 тис., а аналітик Bitget Льюїс Хуанг припустив, що Біткоїн може перенести процентний шок краще, ніж фондовий ринок.

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Вплив на ринки

Ефект вищих ставок уже помітний на традиційних активах: після рішення ФРС американські акції пішли вниз, а прибутковість держоблігацій зросла. Особливо чутливими залишаються компанії та галузі, залежні від дешевого кредитування — нерухомість, будівництво, малий бізнес і компанії з високим борговим навантаженням.

Високі дохідності облігацій також створюють конкуренцію акціям, оскільки інвестори можуть отримувати більший дохід у менш ризикових інструментах. Reuters зазначає, що після рішення серед найслабших секторів були фінансовий та енергетичний. Водночас інвестиційний директор Sarmaya Partners Васіф Латіф вважає, що ринок може закладати занадто багато майбутніх підвищень: якщо цикл виявиться коротшим, це стане підтримкою і для ризикових активів, і для сировини.

Підвищення ставки ФРС зазвичай посилює долар і підвищує вартість капіталу у світі. Це створює додатковий тиск на акції, сировинні ринки та економіки країн, що розвиваються, оскільки інвестори частіше переносять кошти у доларові активи з вищою дохідністю.

Вплив на Україну

Для України підвищення ставки ФРС означає передусім дорожчий долар і жорсткіші умови на світових фінансових ринках. Це може підвищувати вартість зовнішніх запозичень, тиснути на гривню та робити дорожчим імпорт, зокрема енергоносії.

Водночас прямий вплив на державний борг України зараз обмежений: понад 64% боргового портфеля становить пільгове фінансування від міжнародних партнерів, а НБУ використовує режим керованої гнучкості курсу, згладжуючи різкі валютні коливання.

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