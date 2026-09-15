Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Скільки грошей втрачає Україна від зарплати у конвертах

15.09.2026 15:30
Микола Деркач

Тіньова зайнятість і виплата частини зарплат готівкою без сплати податків залишаються однією з найбільших схем ухилення від оподаткування в Україні. За оцінками експертів, щорічні втрати держави можуть сягати 265 млрд грн

Скільки грошей втрачає Україна від зарплати у конвертах

Фото: pexels.com

Про це повідомляє ВГО «Асоціація платників податків України» (АППУ). За наведеними організацією даними, обсяг виплат неоформленим працівникам і доплат «у конвертах» оцінюється у 280–540 млрд грн на рік.

За оцінками, на які посилається АППУ, через несплату ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску бюджет щороку може недоотримувати від 200 до 265 млрд грн. В умовах війни це означає менший фінансовий ресурс як для оборонних потреб, так і для соціальних видатків держави.

Найбільше ризиків прихованої зайнятості фіксують у торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні та будівництві. Податкова служба вже порівнює задекларовані роботодавцями зарплати з реальними пропозиціями на ринку праці. Наприклад, у ресторанному бізнесі зарплати у вакансіях можуть помітно перевищувати суми, які роботодавці офіційно показують у звітності.

Читайте також: НКЦПФР озвучили нові можливості для бізнесу

Однак ризики стосуються не лише бюджету. Працівник, який офіційно отримує мінімальну зарплату, а решту — готівкою, фактично зменшує базу, з якої в майбутньому розраховуватимуть його пенсію. Пенсійний фонд наголошує: розмір пенсії залежить від страхового стажу та офіційно задекларованого заробітку. Якщо внески взагалі не сплачуються, відповідні періоди можуть не зараховуватися до страхового стажу.

Крім того, неофіційний дохід впливає на лікарняні, декретні, допомогу по безробіттю та можливість підтвердити рівень доходів, наприклад під час отримання кредиту.

У 2026 році держава також посилила відповідальність роботодавців. За допуск людини до роботи без трудового договору або виплату зарплати «в конверті» штраф для більшості роботодавців становить 86 470 грн за кожного працівника, а за повторне порушення може бути значно вищим.

Редакція PSM звертає увагу, що проблема тіньових зарплат створює нерівні умови і для самого бізнесу: компанії, які повністю сплачують податки та внески, фактично конкурують із роботодавцями, що штучно знижують витрати за рахунок неофіційної зайнятості. Тому детінізація ринку праці важлива не лише для наповнення бюджету, а й для чесної конкуренції між підприємцями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

Джерела: appu.org.ua; rv.tax.gov.ua; pfu.gov.ua.

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Податок на посилки з-за кордону: що змінили в оновлених законопроєктах 11.09.2026

Податок на посилки з-за кордону: що змінили в оновлених законопроєктах
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова 10.09.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова
Скільки податків заборгували державі українські компанії 07.09.2026

Скільки податків заборгували державі українські компанії
Скільки податків сплатили українці у серпні 2026 — Мінфін 01.09.2026

Скільки податків сплатили українці у серпні 2026 — Мінфін
Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів 31.08.2026

Українці задекларували майже 22 млрд грн іноземних доходів
Які регіони сплатили найбільше екоподатку у 2026 28.08.2026

Які регіони сплатили найбільше екоподатку у 2026

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

Останні новини
Сьогодні  19:30

Сонячні спалахи та магнітні бурі: чого очікувати цього тижня

 Сьогодні  18:10

Скільки заробили 10 найбільших компаній України у 2026

 Сьогодні  16:50

За участь у дроп-схемах загрожуватиме кримінальна відповідальність

 Сьогодні  15:30

Скільки грошей втрачає Україна від зарплати у конвертах

 Сьогодні  14:10

Дві події, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  11:30

У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна

 Сьогодні  10:10

НБУ застосував заходи впливу до трьох небанківських фінустанов

 Всі новини
banner
credit link image