OpenAI запускає візуальну рекламу в ChatGPT

ШІ-сервіси стають новим майданчиком для конкуренції за увагу покупців. Для брендів це можливість познайомити людину зі своїм продуктом ще на етапі пошуку ідей

OpenAI додасть у ChatGPT візуальні рекламні оголошення поруч із результатами генерації зображень. Про новий формат повідомляє TechCrunch.

За анонсом OpenAI, тестування розпочнеться пізніше у жовтні 2026 року у США за участю обмеженої групи рекламодавців. Оголошення показуватимуть товари, приклади їх використання або досвід, який пропонують бренди.

Реклама матиме чітке маркування та залишатиметься окремою від зображення, яке створює користувач. Компанія наголошує, що рекламодавці не впливатимуть на відповіді ChatGPT.

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Україна до оголошеного першого етапу тестування не входить. В анонсі немає дати запуску цього формату для українських користувачів, тому йдеться поки про американський пілот.

Паралельно OpenAI розширює інструменти оцінювання реклами. Партнерські сервіси допомагатимуть бізнесу відстежувати переходи, покупки та внесок кампаній у продажі. Також компанія готує пілотні перевірки рекламного середовища з DoubleVerify та Integral Ad Science. За її заявою, партнери працюватимуть у контрольованому тестовому середовищі без доступу до приватних розмов користувачів.

OpenAI пояснює розвиток реклами можливістю забезпечувати ширший доступ до ШІ, ніж дозволяє модель, заснована лише на передплатах.

Редакція PSM звертає увагу, що для українського бізнесу потенційна поява такого каналу потребуватиме окремої перевірки економіки: скільки коштує залучення покупця та чи повертається він за повторною покупкою. Новизна рекламного майданчика сама по собі не гарантує прибуткових продажів.

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