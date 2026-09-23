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OpenAI випустила нові версії GPT-6: менше помилок і нижчі ціни

23.09.2026 11:00
Микола Деркач

OpenAI представила GPT-6 Sol і Luna — дві моделі для роботи з кодом, документами та повсякденними завданнями. Компанія обіцяє вищу точність і суттєво дешевший доступ через API

OpenAI випустила нові версії GPT-6: менше помилок і нижчі ціни

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє TechCrunch, новинки доповнили GPT-6 Astra, яку OpenAI представила раніше у вересні. Sol орієнтована на складніші робочі завдання, зокрема програмування. Luna — на масові операції з чіткою метою: підсумовування документів, пошук потрібної інформації та короткі відповіді.

В офіційному анонсі OpenAI оприлюднила тарифи за мільйон токенів — фрагментів тексту, які обробляє модель. Для Sol це $2 за вхідні дані та $10 за відповідь замість $4 і $20 у GPT-5.6 Sol. Для Luna — $0,10 і $0,50 замість $0,20 та $1,20 відповідно. Отже, вхідні дані для обох моделей подешевшали вдвічі, а відповіді Luna — навіть більше.

Це ціни для розробників, які інтегрують ШІ у власні сервіси. Вони не означають автоматичного зниження вартості підписки ChatGPT.

Ще одна заявлена зміна — точність. За внутрішнім тестуванням OpenAI, Sol припускається приблизно вдвічі менше фактичних помилок, ніж попередниця. Водночас тест побудований на діалогах, у яких користувачі раніше вже помічали помилки. Його результат не варто трактувати як універсальну оцінку надійності в усіх завданнях.

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Компанія також повідомляє про поліпшення програмування та виконання дій на комп’ютері. Відповіді мають стати зрозумілішими, дещо коротшими та містити менше жаргону. Утім, заявлені переваги спираються на оцінки виробника та результати тестів, а не гарантують однакового ефекту для кожного користувача.

Моделі запускають у ChatGPT Work і Codex для тарифів Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu, а також через API. Користувачам Free і Go доступна Luna у настільному застосунку. За уточненням OpenAI, на момент анонсу новинки ще не були доступні у звичайному режимі Chat; розгортання відбувається поступово.

Для українських розробників і бізнесу нижчі API-тарифи можуть здешевити підтримку клієнтів, обробку документів та внутрішніх ШІ-помічників. Реальна економія залежатиме від обсягу запитів і складності завдань.

Редакція PSM звертає увагу, що дешевший запит не завжди означає дешевше виконане завдання. Бізнесу варто враховувати також повторні спроби та час працівників на перевірку: саме ці витрати можуть визначити, чи окупиться перехід на нову модель.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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