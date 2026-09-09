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OpenAI представила ChatGPT Images 2.5

09.09.2026 12:00
Микола Деркач

OpenAI представила ChatGPT Images 2.5 — нове покоління моделі для створення та редагування зображень. Компанія обіцяє більш реалістичні деталі, точніші правки та генерацію до 50% швидше порівняно з Images 2.0

OpenAI представила ChatGPT Images 2.5

Фото: unsplash.com/Emiliano Vittoriosi

За даними OpenAI, щотижня користувачі створюють понад 3 млрд зображень за допомогою ChatGPT Images та моделей GPT-Image через API. Нове оновлення має спростити не лише генерацію з нуля, а й багатоетапну роботу з готовими візуалами.

Одним із головних покращень стала робота з референсними фотографіями. Images 2.5 краще зберігає зовнішність людей, характерні риси об’єктів та інші деталі оригінального зображення, навіть якщо користувач просить змінити фон, композицію або стиль.

Окремо OpenAI покращила точкове редагування. Тепер модель має змінювати саме той елемент, про який просить користувач, залишаючи решту зображення максимально незмінною. Це може бути, наприклад, фон, товар, напис або окрема деталь композиції.

Стабільнішою стала й робота під час кількох послідовних правок. Images 2.5 краще зберігає вже внесені зміни та менше втрачає якість, коли користувач редагує одне й те саме зображення у кілька етапів.

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Ще одна новинка — Sketch. Інструмент дозволяє намалювати простий ескіз безпосередньо в ChatGPT, після чого модель перетворить його на повноцінне зображення відповідно до текстового опису. Наприклад, таким способом можна задати план кімнати, форму одягу або приблизну композицію майбутнього візуалу.

У ChatGPT також з’явилися готові шаблони для популярних форматів, зокрема флаєрів і фотографій товарів. Користувачі можуть залишати коментарі безпосередньо на зображенні, щоб точніше вказати місце для редагування, а також ділитися своїми промптами з іншими.

Для розробників OpenAI випустила дві окремі моделі в API. GPT-Image-2.5 Flare орієнтована на швидку генерацію та більші обсяги контенту, тоді як GPT-Image-2.5 Sunburst пропонує вищу точність для складнішої творчої роботи, але потребує більше часу.

ChatGPT Images 2.5 розгортається для користувачів ChatGPT, ChatGPT Work і Codex на комп’ютерах, смартфонах та у вебверсії.

На думку редакції PSM, Images 2.5 показує, що конкуренція у сфері ШІ-генерації зображень дедалі більше переходить від простої якості картинки до керованості процесу. Можливість точно змінювати окремі деталі, працювати з референсами та послідовно редагувати результат робить такі моделі значно придатнішими для професійного дизайну, реклами та e-commerce.

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Джерело: OpenAI.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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