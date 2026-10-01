Скільки грошей надійшло до держбюджету України у вересні 2026

Мінфін оприлюднив попередні підсумки наповнення бюджету за вересень: скільки коштів забезпечили податки і митні платежі та яку підтримку надали міжнародні партнери

За оперативними даними (станом на 16:00 30.09), у вересні 2026 року до загального фонду надійшло 192,7 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За підсумками вересня надходження платежів від Державної податкової служби становили 78,2 млрд грн, в тому числі:

36,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 46 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);

20 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;

12,3 млрд грн – акцизний податок;

4,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

3,7 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,3 млрд гривень.

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Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,5 млрд гривень.

У цілому, за оперативними даними, за підсумками вересня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 503,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,2 млрд грн (станом на 30 вересня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Редакція PSM звертає увагу, що для оцінки стану державних фінансів важлива не лише загальна сума надходжень, а й стабільність їхніх джерел. Регулярні внутрішні доходи та передбачувана допомога партнерів дають змогу планувати фінансування потреб країни. Водночас оприлюднені показники є оперативними та можуть бути уточнені.

Довідково

З 1 липня 2026 року, відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», надходження від сплати військового збору спрямовуються до спеціального фонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

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