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Google запустив безоплатний курс зі створення застосунків через ШІ

25.08.2026 16:30
Микола Деркач

Google розширив програму Google AI Professional Certificate новим курсом AI for App Building, присвяченим вайбкодингу — підходу, за якого користувач описує майбутній застосунок звичайною мовою, а штучний інтелект допомагає створити код і перетворити задум на робочий продукт

Google запустив безоплатний курс зі створення застосунків через ШІ

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Google.

Новий курс стартував 11 серпня 2026 року. У Google пояснюють, що він розрахований не лише на розробників: попередній досвід програмування не потрібен. Учасників навчатимуть визначати робочі процеси, які можна автоматизувати, планувати структуру застосунку, тестувати та виправляти помилки, а також створювати рішення для реальних професійних завдань.

На Coursera курс AI for App Building має початковий рівень, складається з трьох модулів і займає приблизно дві години. Станом на 25 серпня до нього вже приєдналися понад 220 тис. слухачів. Навчання можна проходити у зручний для себе час, без фіксованого графіка.

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Під час практичної частини учасники працюють із Google AI Studio та Gemini. Спочатку вони знайомляться з принципами вайбкодингу й агентного ШІ, потім тренуються створювати кілька простих застосунків — зокрема інструмент для ухвалення рішень, генератор ідей для бренду та інтерактивний дашборд. У фінальній частині потрібно визначити проблему у власному робочому процесі та створити для неї кастомний застосунок.

Google наголошує, що курс охоплює не лише генерацію коду. Окрема увага приділяється плануванню, тестуванню, налагодженню та відповідальному використанню ШІ. Після завершення навчання можна отримати сертифікат, який дозволяється додати до резюме або профілю LinkedIn.

Редакція PSM звертає увагу, що твердження про «безкоштовний курс» потребує уточнення. Звичайний доступ до Google AI Professional Certificate на Coursera є платним і передбачає підписку. Водночас для України Google запустив окрему програму: 20 тисяч українців можуть безоплатно отримати доступ до сертифікації через партнерські організації, серед яких Український ветеранський фонд, EdEra, KSE, Kharkiv IT Cluster та інші. Для участі потрібно пройти реєстрацію та відбір у одного з партнерів Google.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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