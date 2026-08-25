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Вадим Груша: некастодіальні гаманці стають питанням фінансової свободи

25.08.2026 13:50
Микола Деркач
Новини компанії

Засновник Trustee Plus Вадим Груша заявив, що розвиток некастодіальних криптогаманців змінює саме розуміння фінансової свободи. На його думку, користувач має не лише зручно користуватися цифровими активами, а й самостійно контролювати їх

Вадим Груша: некастодіальні гаманці стають питанням фінансової свободи

Фото: magnific.com

12 серпня Вадим Груша взяв участь у прямому ефірі «Криптовалюта в Україні: на порозі регулювання», яке проводило криптомедіа Incrypted. Представники держави, юристи та учасники крипторинку зустрілись, щоб обговорити майбутні правила роботи з цифровими активами в Україні.

Після дискусії Груша опублікував у своєму Telegram-каналі основні тези щодо майбутнього крипторегулювання.

Однією з ключових тем він назвав некастодіальні гаманці. На його думку, self-custody стає не лише технологічним рішенням, а й питанням свободи та конкурентоспроможності криптопродуктів.

У такій моделі користувач сам контролює свої активи. Водночас сучасний криптогаманець може залишатися простим і швидким у використанні: за лічені хвилини можна отримати гаманець, приймати, обмінювати, витрачати та переказувати цифрові активи.

Груша також переосмислює відомий у криптоспільноті принцип «Not your keys, not your crypto».

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Раніше ця фраза передусім означала необхідність захисту активів від зломів, скаму та банкрутства централізованих платформ. Сьогодні, на думку Груші, для частини користувачів вона має ще ширше значення – як можливість зберігати фінансову приватність та незалежність. Бути швидким і гнучким в питаннях користування власними фінансами.

Водночас він наголошує, що регулювання крипторинку Україні все одно потрібне. Однак воно має створювати зрозумілі правила, а не обмежувати можливості користувачів і бізнесу.

На думку Груші, надмірна зарегульованість не знищує попит на цифрові активи, а лише змінює його маршрут: бізнес, капітал і користувачі можуть перейти до інших юрисдикцій.

Він також вважає, що майбутні правила мають враховувати розвиток некастодіальних гаманців, досвід MiCA та підходи США до регулювання цифрових активів.

Детальніше про фінансову свободу, некастодіальні гаманці та інші тези щодо майбутнього крипторинку Вадим Груша опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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