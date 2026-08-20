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Cardano подає бичачі сигнали — аналітик

20.08.2026 12:00
Микола Деркач

Cardano (ADA) сформувала новий бичачий сигнал після падіння до $0,17. Аналітик Алі Мартінес вважає, що досягнення цієї позначки може відкрити шлях до короткострокового відновлення криптовалюти в напрямку $0,20

Cardano подає бичачі сигнали — аналітик

Фото: magnific.com/brgfx

ADA опинилася біля важливої технічної підтримки після помітного зниження від серпневих максимумів.

ADA сформувала сигнал на купівлю

18 серпня Мартінес звернув увагу на сигнал на купівлю, який з’явився на денному індикаторі TD Sequential.

Він сформувався після того, як ADA знизилася до $0,17 — рівня, який аналітик раніше називав потенційною ціллю падіння. До цього криптовалюта відступила від локального максимуму поблизу $0,20.

На денному графіку Cardano завершила формування сигналу TD Sequential «9». Трейдери використовують цей індикатор для пошуку моментів, коли тривалий тренд може наближатися до виснаження та зростає ймовірність короткострокового розвороту.

Після появи сигналу Мартінес очікує відновлення ADA до $0,20. Від поточної зони це означало б потенційне зростання приблизно на 15%.

Рівень $0,20 залишається важливим і з технічного погляду: під час попереднього зростання він виступав помітною зоною опору та психологічним бар’єром для покупців.

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Що може вплинути на подальший рух Cardano

Ще раніше цього місяця Мартінес попереджав про ведмежі сигнали для ADA. Серед них він називав зниження активності китів і сигнал на продаж від TD Sequential. Тоді аналітик припускав падіння до $0,17 — цей сценарій уже реалізувався.

Для підтвердження відновлення ADA необхідно впевнено закріпитися вище $0,18. У такому разі наступною ціллю може стати повторне тестування $0,20.

Пробиття цього опору потенційно відкриє шлях до $0,22, де раніше аналітики визначали наступну важливу зону опору. Водночас втрата підтримки на $0,17 послабить бичачий сценарій та підвищить ризик подальшого зниження.

На момент написання ADA торгувалася близько $0,17, додавши приблизно 1% за добу. За тиждень актив водночас втратив близько 7%.

Криптовалюта залишається нижче 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх, тому ширший тренд поки залишається ведмежим. Індекс відносної сили RSI на рівні 44,29 пункту також не демонструє сильного імпульсу, хоча свідчить про поступове ослаблення тиску продавців.

Редакція PSM звертає увагу, що сигнал TD Sequential сам по собі не гарантує розвороту ціни. Для українських інвесторів, які стежать за альткоїнами, ключовими орієнтирами для ADA найближчим часом залишатимуться підтримка $0,17 та опір $0,20.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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Cardano подає бичачі сигнали — аналітик

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