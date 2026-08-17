close-btn
PaySpaceMagazine

Якою буде ціна Біткоїна на початку вересня — прогноз

17.08.2026 19:00
Микола Деркач

Bitcoin Rainbow Chart вказує на можливе помірне зростання криптовалюти на початку вересня 2026 року. Водночас модель показує, що актив залишається поблизу нижньої межі свого історичного діапазону оцінки

Якою буде ціна Біткоїна на початку вересня — прогноз

Фото: magnific.com//pvproductions

За поточною траєкторією Bitcoin Rainbow Chart, на початку вересня Біткоїн може торгуватися приблизно по $63 800. На момент написання прогнозу криптовалюта коштувала $63 258, тож потенційне зростання становить менш ніж 1%.

Bitcoin Rainbow Chart — це модель довгострокової оцінки, яка порівнює історичну динаміку ціни Біткоїна з логарифмічною кривою зростання. Кольорові зони допомагають визначити, чи виглядає актив переоціненим або недооціненим відносно попередніх ринкових циклів.

Наразі Біткоїн перебуває поблизу нижньої частини історичного діапазону. Ба більше, останні дані показують, що його ціна опустилася нижче найнижчої зони оригінального графіка, яку BlockchainCenter називає «Біткоїн мертвий».

У минулому подібні періоди відповідали фазам крайнього песимізму та капітуляції інвесторів. Водночас вони нерідко передували тривалому відновленню ринку.

Також читайте: Криптотрейдер перетворив $120 на понад $200 тис. за кілька годин

Прогноз Bitcoin Rainbow Chart на 2027 рік

Модель також показує, як можуть змінитися її цінові зони до вересня 2027 року.

Зона максимальної ринкової ейфорії, яка історично асоціюється з вершинами циклу, починатиметься приблизно з $1,83 млн. Рівень, що сигналізує про значну переоціненість Біткоїна, розташовуватиметься біля $1,34 млн.

Зона активного FOMO починатиметься приблизно з $984 000, а рівень, за якого ринок може демонструвати ознаки бульбашки, — поблизу $734 000.

У середній частині графіка зона HODL розташовуватиметься близько $532 000. Рівень «Все ще дешево» становитиме приблизно $385 000, а зона накопичення — близько $280 000.

Ще нижче модель визначає рівень активної купівлі приблизно на $206 000. Зона сильного розпродажу починатиметься біля $154 000, а найнижча категорія «Біткоїн мертвий» — приблизно зі $116 000.

Водночас ці значення не є цільовими цінами Біткоїна. Bitcoin Rainbow Chart показує, як його оціночні діапазони зміщуються вгору разом із довгостроковою траєкторією зростання активу, тому модель більше підходить для оцінки ринкового циклу, ніж для точного короткострокового прогнозування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну

Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року

Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Що може вплинути на Біткоїн і крипторинок цього тижня 17.08.2026

Що може вплинути на Біткоїн і крипторинок цього тижня
Коли закінчиться ведмежий ринок Біткоїна — пояснення аналітика 12.08.2026

Коли закінчиться ведмежий ринок Біткоїна — пояснення аналітика
Біткоїн подає сигнал про ралі 12.08.2026

Біткоїн подає сигнал про ралі
Кити Біткоїна активізувалися на тлі падіння ціни 12.08.2026

Кити Біткоїна активізувалися на тлі падіння ціни
Активність у мережі Біткоїна впала до рівнів 2018 року 10.08.2026

Активність у мережі Біткоїна впала до рівнів 2018 року
Стан ринку Біткоїна створює можливості для інвесторів — аналітик 07.08.2026

Стан ринку Біткоїна створює можливості для інвесторів — аналітик

Вибір редакції
Всі
Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

 Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом
ТОП статей 10.08.2026

Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом

Останні новини
Сьогодні  20:30

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

 Сьогодні  20:00

Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА

 Сьогодні  19:00

Якою буде ціна Біткоїна на початку вересня — прогноз

 Сьогодні  18:00

НБУ оновив перелік ОВДП для банків

 Сьогодні  17:00

Учені відкрили абсолютно новий обʼєкт у космосі

 Сьогодні  16:30

Трейдер за лічені години отримав $282 тис. із вкладення у $9,6 тис.

 Сьогодні  16:00

Названо, хто з українських банків заробив найбільше у 2026

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.