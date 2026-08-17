Якою буде ціна Біткоїна на початку вересня — прогноз

Bitcoin Rainbow Chart вказує на можливе помірне зростання криптовалюти на початку вересня 2026 року. Водночас модель показує, що актив залишається поблизу нижньої межі свого історичного діапазону оцінки

За поточною траєкторією Bitcoin Rainbow Chart, на початку вересня Біткоїн може торгуватися приблизно по $63 800. На момент написання прогнозу криптовалюта коштувала $63 258, тож потенційне зростання становить менш ніж 1%.

Bitcoin Rainbow Chart — це модель довгострокової оцінки, яка порівнює історичну динаміку ціни Біткоїна з логарифмічною кривою зростання. Кольорові зони допомагають визначити, чи виглядає актив переоціненим або недооціненим відносно попередніх ринкових циклів.

Наразі Біткоїн перебуває поблизу нижньої частини історичного діапазону. Ба більше, останні дані показують, що його ціна опустилася нижче найнижчої зони оригінального графіка, яку BlockchainCenter називає «Біткоїн мертвий».

У минулому подібні періоди відповідали фазам крайнього песимізму та капітуляції інвесторів. Водночас вони нерідко передували тривалому відновленню ринку.

Також читайте: Криптотрейдер перетворив $120 на понад $200 тис. за кілька годин

Прогноз Bitcoin Rainbow Chart на 2027 рік

Модель також показує, як можуть змінитися її цінові зони до вересня 2027 року.

Зона максимальної ринкової ейфорії, яка історично асоціюється з вершинами циклу, починатиметься приблизно з $1,83 млн. Рівень, що сигналізує про значну переоціненість Біткоїна, розташовуватиметься біля $1,34 млн.

Зона активного FOMO починатиметься приблизно з $984 000, а рівень, за якого ринок може демонструвати ознаки бульбашки, — поблизу $734 000.

У середній частині графіка зона HODL розташовуватиметься близько $532 000. Рівень «Все ще дешево» становитиме приблизно $385 000, а зона накопичення — близько $280 000.

Ще нижче модель визначає рівень активної купівлі приблизно на $206 000. Зона сильного розпродажу починатиметься біля $154 000, а найнижча категорія «Біткоїн мертвий» — приблизно зі $116 000.

Водночас ці значення не є цільовими цінами Біткоїна. Bitcoin Rainbow Chart показує, як його оціночні діапазони зміщуються вгору разом із довгостроковою траєкторією зростання активу, тому модель більше підходить для оцінки ринкового циклу, ніж для точного короткострокового прогнозування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну

Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року

Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment

Джерело: Finbold.