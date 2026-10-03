У Дії запускають нову функцію

Українці зможуть повідомляти про проблеми у своїй громаді, підтримувати пропозиції інших жителів та спілкуватися з місцевою владою онлайн. Уряд схвалив запуск нового експериментального сервісу єДумка на порталі Дія

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Збирати підписи сусідів на папері та стояти в чергах до чиновників заради ремонту дороги більше не доведеться. Уряд запускає експериментальний сервіс єДумка на порталі Дія. Відтепер кожен житель зможе впливати на життя громади та спілкуватися з місцевою владою чи військовими адміністраціями повністю онлайн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт формує прямий канал діалогу. Місцева влада краще розумітиме потреби людей, зможе пріоритезувати розв’язання проблем за рівнем підтримки, проводитиме опитування та миттєво отримуватиме зворотний зв’язок. Водночас громадяни отримають нові можливості:

подавати пропозиції з питань місцевого значення та відстежувати статус розгляду;

переглядати, обговорювати та підтримувати ініціативи інших людей;

оцінювати офіційні відповіді посадовців;

брати участь в опитуваннях від місцевої влади.

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Розширена приналежність до громади

Ключова зміна стосується підходу до визначення приналежності. Відтепер впливати на рішення зможуть не лише офіційно зареєстровані жителі, а всі реально пов’язані з громадою люди. Система автоматично підтверджуватиме статус користувача за даними державних реєстрів без паперових довідок. Громадянин отримує право комунікувати з посадовцями за наявності задекларованого місця проживання, статусу ВПО, нерухомості, сплати місцевих податків або очного навчання у місцевих закладах освіти.

Етапи реалізації експерименту

Експеримент триватиме два роки. Фахівці планують повністю реалізувати функціонал сервісу протягом наступних шести місяців. Спочатку інструмент повноцінно запрацює у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Інші органи місцевого самоврядування та військові адміністрації можуть долучитися до ініціативи добровільно.

Редакція PSM звертає увагу, що єДумка поки запускається як експериментальний сервіс, тому нові можливості стануть доступними не одночасно для всіх громад. Водночас у разі успішного масштабування проєкту значну частину взаємодії жителів із місцевою владою можна буде перевести в онлайн — від подання пропозиції до контролю за тим, як її розглядають.

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