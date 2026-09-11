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Які послуги доступні ВПО в Дії

11.09.2026 14:10
Микола Деркач

Внутрішньо переміщені українці можуть отримувати частину державних послуг онлайн — від оформлення статусу ВПО та виплат до житлових програм, працевлаштування і відкриття власної справи. Більшість сервісів доступні через застосунок або портал Дія

Які послуги доступні ВПО в Дії

Фото: chatgpt.com

Однією з основних можливостей залишається оформлення довідки ВПО та допомоги на проживання. Подати відповідну заяву можна безпосередньо в застосунку Дія. Базовий розмір допомоги становить 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей і людей з інвалідністю, однак право на отримання коштів залежить від установлених державою критеріїв.

Через Дію переселенці також можуть змінити адресу фактичного місця проживання, якщо переїхали в межах України. А після повернення до постійного місця проживання можна онлайн подати заяву про скасування довідки ВПО.

Окремий блок цифрових сервісів стосується житла. Власники пошкодженої або зруйнованої внаслідок війни нерухомості можуть користуватися програмою єВідновлення. Залежно від обставин вона передбачає компенсацію для ремонту або отримання житлового сертифіката.

Для придбання житла ВПО також можуть подавати заявки на участь у програмі єОселя. Конкретна процентна ставка та інші умови залежать від категорії позичальника та відповідності вимогам програми.

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Є в Дії й сервіси, пов’язані з роботою та підприємництвом. Зокрема, через портал можна зареєструвати ФОП, змінити інформацію про підприємця або припинити діяльність. Переселенці можуть подаватися на державні грантові програми для започаткування чи розвитку бізнесу.

Онлайн також доступне оформлення статусу безробітного та допомоги по безробіттю. Для ВПО, які не мають повного комплекту необхідних документів, передбачено спрощений порядок звернення.

Крім того, переселенцям доступні й загальні цифрові сервіси Дії. Батьки можуть користуватися комплексною послугою єМалятко, а для оформлення соціальних виплат або субсидій через електронні сервіси можна отримати, зокрема, довідки ОК-5 та ОК-7 і документи про доходи.

Повний перелік послуг для громадян можна знайти за посиланням.

Редакція PSM звертає увагу, що перелік доступних у Дії послуг та умови їх отримання можуть змінюватися. Особливо це стосується соціальних виплат для ВПО, право на які залежить від складу сім’ї, доходів та інших установлених критеріїв. Тому перед поданням заяви варто перевіряти актуальні умови безпосередньо в Дії або на офіційних ресурсах державних органів.

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Джерела: paperless.diia.gov.ua; reinform.in.ua.

Рубрики: Війна з РосієюДіяЛайфхакиНовиниОглядиОстанні новини фінансових технологій в Україні
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