ФОП на військовій службі можуть звільнитися від сплати податків

Фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність і стали на захист України, можуть скористатися звільненням від сплати низки податків та єдиного внеску за себе на період військової служби

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Пільга поширюється на самозайнятих осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації або уклали контракт. При цьому вони мають бути зареєстровані як ФОП або самозайняті особи до моменту призову чи укладення контракту», — йдеться у матеріалі.

Від яких платежів звільняються захисники?

На період військової служби, але не раніше 24 лютого 2022 року, такі особи звільняються від обов’язку за себе:

нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір;

подавати податкову звітність із зазначених податків.

Звільнення застосовується навіть у випадку, якщо ФОП має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від господарської діяльності під час проходження військової служби.

Також не сплачується ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Коли починає діяти пільга?

Звільнення діє з першого числа місяця, в якому особу було призвано на військову службу або укладено контракт, і до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація або звільнення з військової служби.

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Як скористатися правом на звільнення?

Підставою для такого звільнення є відомості, отримані ДПС з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – Реєстр), про дату мобілізації, укладання контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) самозайнятої особи.

У разі відсутності в Реєстрі або неотримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомостей про дату мобілізації, укладення контракту, мобілізований ФОП може звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та надати копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації на особливий період, або копію контракту.

Звернутися до податкового органу може сам платник або його представник за довіреністю.

Де отримати консультацію?

Якщо виникли запитання щодо застосування пільги або порядку подання документів, захисники-підприємці та їх представники можуть звернутися безпосередньо до податкового органу, де перебувають на обліку.

Також отримати роз’яснення можна в Офісах податкових консультантів, які працюють у територіальних органах ДПС. Тут нададуть практичну допомогу з питань оподаткування.

Для підтримки захисників-підприємців у територіальних органах ДПС також діють спеціальні «гарячі лінії», за якими можна отримати консультацію.

Редакція PSM звертає увагу, що пільга стосується саме податкових зобов’язань ФОП або самозайнятої особи за себе. Якщо підприємець має найманих працівників, обов’язки, пов’язані з їхнім оформленням та оподаткуванням виплат, зберігаються. Тому перед застосуванням звільнення варто окремо перевірити свої зобов’язання через ДПС або податкового консультанта.

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