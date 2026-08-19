Скільки заробили українські банки у 2026 — Опендатабот

Українські банки завершили перше півріччя 2026 року з чистим прибутком 54,07 млрд грн. Однак основна частина заробленого припала на невелику групу установ: топ-10 найприбутковіших банків забезпечили 88% результату всієї системи. Майже половину чистого прибутку отримав один державний банк

Топ-10 банків отримали 88% прибутку системи

За даними Національного банку України, які наводить Опендатабот, 59 українських банків за січень-червень 2026 року отримали 108,57 млрд грн прибутку до оподаткування. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник становив 100,06 млрд грн.

Після сплати податків чистий прибуток банківської системи скоротився до 54,07 млрд грн. З цієї суми 47,68 млрд грн, або 88%, заробили десять найприбутковіших банків країни. До топ-10 увійшли три державні банки, п’ять установ з іноземним капіталом та два банки з приватним капіталом.

Абсолютним лідером залишається державний ПриватБанк. За шість місяців він отримав 24,56 млрд грн чистого прибутку — близько 45% результату всієї банківської системи.

Загалом на п’ять державних банків припало 32,46 млрд грн, або 60% сукупного чистого прибутку сектору.

Іноземні та приватні банки заробили понад 21 млрд грн

П’ятнадцять банків з іноземним капіталом отримали за пів року 11,91 млрд грн чистого прибутку, що відповідає 22% загального результату системи. Прибутковими були 13 установ, тоді як Правекс Банк та Перехідний банк ЮТЕ Банк разом зафіксували 43 млн грн збитків.

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Банки з приватним капіталом отримали 9,7 млрд грн чистого прибутку. Водночас 72% прибутку цієї групи забезпечили лише дві установи: Універсал Банк, на базі якого працює monobank, заробив 3,85 млрд грн, а ПУМБ — 3,12 млрд грн.

На початку року до державних належали сім банків, однак у лютому НБУ визнав неплатоспроможними Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк. У квітні ліцензію Мотор-Банку відкликали, а Перший інвестиційний банк придбала європейська фінтех-компанія UAB ZEN.COM. Після докапіталізації він відновив роботу та перейшов до групи банків з приватним капіталом.

Податки забрали понад половину прибутку до оподаткування

Однією з головних причин різниці між прибутком до та після оподаткування стало різке зростання податкових витрат. За перше півріччя банки нарахували 54,5 млрд грн податку на прибуток — понад половину заробленого до оподаткування. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 21,99 млрд грн, або близько 22%.

У 2026 році для банків знову діє ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Такий рівень оподаткування вже застосовувався до прибутків банків за 2023 та 2024 роки, тоді як у 2025 році ставка становила 25%.

Редакція PSM звертає увагу, що результати першого півріччя демонструють високу концентрацію прибутків у банківському секторі: більшу частину фінансового результату формують кілька найбільших установ, передусім державні банки.

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Джерело: Опендатабот.