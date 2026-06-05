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Google запускає новий інструмент для медіа та авторів

05.06.2026 16:50
Ольга Деркач

Google представила новий інструмент Search Profiles, який дозволить медіа, видавцям і авторам контенту краще представляти себе у пошуковій системі. Компанія позиціонує нововведення як спосіб допомогти користувачам швидше знаходити перевірені джерела інформації, а самим творцям контенту — ефективніше демонструвати свої матеріали в екосистемі Google

Google запускає новий інструмент для медіа та авторів

Фото: freepik.com

Нові профілі стануть окремими публічними сторінками, де можна зібрати контент із різних платформ в одному місці. Видавці та автори зможуть показувати свої останні статті, відео, публікації в соцмережах та інші матеріали, формуючи єдину точку взаємодії з аудиторією.

За словами Google, Search Profiles мають спростити пошук актуальної інформації про джерела контенту. Користувачі отримають можливість швидко переглядати діяльність автора або медіа, переходити до їхніх ресурсів та підписуватися на оновлення.

Особливу роль у новій функції відіграватиме Discover — персоналізована стрічка рекомендацій у застосунку Google. Якщо користувач підпишеться на автора або видання через Search Profile, його матеріали частіше з’являтимуться у стрічці рекомендацій.

Отримати доступ до профілів можна буде кількома способами. На мобільних пристроях вони відкриватимуться через панель знань у пошуку Google, через згадку автора або видавця в Discover, а також за прямим посиланням.

На першому етапі скористатися новою можливістю зможуть автори та медіа, які мають значну аудиторію щонайменше на одній великій соціальній чи відеоплатформі. Вони зможуть підтвердити права на свій профіль та налаштувати його зовнішній вигляд.

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Профілі підтримуватимуть додавання аватара, короткої біографії, посилань на офіційний сайт, сторінки в соціальних мережах, відеоплатформи та інші важливі ресурси. Таким чином Google прагне створити більш структуровану систему представлення авторів і брендів у пошуку.

Крім того, підтвердження профілю може стати підставою для створення панелі знань Google для тих авторів і видавців, які раніше її не мали. Для користувачів, у яких така панель уже існує, система автоматично оновить аватар, додасть найсвіжіший контент та пряме посилання на новий профіль.

Поки що Search Profiles запускатимуться лише у США. Водночас Google заявляє про намір поступово розширити доступ до функції на інші країни та залучити більше видавців і творців контенту.

Запуск Search Profiles відображає ширшу тенденцію розвитку пошуку, де Google дедалі більше приділяє увагу не лише окремим матеріалам, а й самим авторам та брендам. Для медіа це може стати ще одним каналом залучення аудиторії, а для незалежних авторів — додатковою можливістю зміцнити свою присутність у пошуковій екосистемі компанії.

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Джерело: Blog.Google.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнології
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