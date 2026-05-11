Google оновив свій інвестиційний портфель: що змінилося

Хоча увага до звітів 13-F зазвичай зосереджена на відомих інвесторах на кшталт Майкла Беррі чи Воррена Баффета, або ж великих банках, на початку травня оновлення свого портфеля акцій представила й одна з найважливіших компаній світу — Alphabet (NASDAQ: GOOGL)

Документ показав, що між четвертим кварталом 2025 року та першим кварталом 2026 року Google збільшив вартість своїх активів приблизно на $1,5 млрд, попри скорочення кількості компаній у портфелі з 29 до 26.

Водночас структура портфеля суттєво змінилася: новий актив одразу вийшов на перше місце та зайняв 26% від загального обсягу інвестицій.

Які акції Google купував і продавав у першому кварталі 2026 року

Зокрема, Google відкрив нові позиції у трьох компаніях: придбав майже 3,5 млн акцій CME Group Inc (NASDAQ: CME), 3,1 млн акцій PayPal (NASDAQ: PYPL) та трохи менш як 3,8 млн акцій Ethos Technologies Inc (NASDAQ: LIFE).

Водночас технологічний гігант повністю вийшов із п’яти компаній: Repligen Corp (NASDAQ: RGEN), Fulcrum Therapeutics (NASDAQ: FULC), Quince Therapeutics (NASDAQ: QNCX), Exact Sciences Corp (NASDAQ: EXAS) — яку Abbott Laboratories придбала 20 березня 2026 року — GeneDx Holdings (NASDAQ: WGS) та DexCom (NASDAQ: DXCM).

Серед проданих активів найбільшою повністю закритою позицією стали акції DXCM — 1 млн паперів на суму майже $70 млн. Найменшою — RGEN: лише 383 акції вартістю $62 тис.

Натомість найменшою позицією, яку Google зберіг до кінця першого кварталу 2026 року, стали 915 705 акцій Tenaya Therapeutics (NASDAQ: TNYA) вартістю $631 тис.

Найбільші позиції в портфелі Google

Новий актив — CME — став найбільшою інвестицією Google: компанія володіє акціями більш ніж на $1 млрд, що становить 26% від усього портфеля обсягом $4 млрд.

Попередній лідер — AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) — опустився на третє місце з часткою 19%, хоча Alphabet не продав жодної зі своїх 9 млн акцій ASTS.

Щодо інших змін, технологічний гігант збільшив свою позицію в Planet Labs (NYSE: PL) на 10%, а також скоротив частки в Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ: GLUE), Revolution Medicines (NASDAQ: RVMD) та Relay Therapeutics (NASDAQ: RLA) на 8%, 2% та менш ніж на 1% відповідно.

