Google представив Nano Banana 2

Компанія Google презентувала наступника своєї вірусної моделі генерації зображень Nano Banana, наголосивши на вищій швидкості роботи. Так компанія намагається залучити більше користувачів до своїх інструментів на базі штучного інтелекту (ШІ)

Модель під назвою Nano Banana 2 почали впроваджувати в різні продукти компанії, зокрема застосунок Gemini, режим AI Mode та функції Lens у Пошуку, а також Flow — відеоінструмент із підтримкою ШІ.

Запуск став черговим кроком у серії рішень, які вивели Google на передові позиції в перегонах ШІ. Це допомогло компанії краще конкурувати з ChatGPT від OpenAI після низки гучних невдач на початковому етапі. Успіх сприяв зростанню акцій Google на 47% за останні шість місяців.

У серпні Google запустив ШІ-редактор зображень Nano Banana, який швидко став вірусним. Лише за чотири дні у вересні він привів до застосунку Gemini 13 млн нових користувачів. До середини жовтня за його допомогою було створено понад 5 млрд зображень.

У листопаді компанія представила оновлену версію — Nano Banana Pro.

Nano Banana 2 працює на швидших та дешевших моделях Gemini під назвою Flash, що дає змогу швидше генерувати та редагувати зображення, зазначили в Google. Також нова версія краще виконує інструкції та забезпечує чіткіші деталі.

У листопаді Google представив модель Gemini 3. Її успіх спонукав конкурента OpenAI оголосити внутрішній «червоний код», щоб прискорити розробку власних продуктів.

Gemini 3 суттєво підвищила залученість користувачів: наприкінці грудня застосунок Gemini мав понад 750 млн активних користувачів на місяць.

Нагадаємо, що компанія Google анонсувала Gemini 3.1 Pro — нову флагманську модель штучного інтелекту. У компанії заявляють, що оновлення забезпечує вищий рівень інтелектуальності та розширений функціонал для виконання складних завдань.

