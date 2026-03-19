Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів

19.03.2026 21:00
Ольга Деркач

Компанії та експерти можуть подати свої кейси на щорічну премію «Вчасно.Кращі», яку сервіс «Вчасно» проводить уже втретє

Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів

«Вчасно.Кращі» відзначає компанії, які не відкладають зміни, а впроваджують їх у щоденній роботі — переглядають процеси, швидко ухвалюють рішення та системно використовують цифрові інструменти.

До участі запрошують компанії, які впроваджують цифрові рішення у свої процеси — від документообігу та кадрового обліку до логістики, фіскалізації, звітності та роботи з партнерами. Окремо цього року відзначатимуть експертів цифровізації — тих, хто впроваджує інновації, автоматизацію та рішення на основі штучного інтелекту або працює з цими змінами на рівні ринку.

«Цього року ми фокусуємося на стійкості бізнесу — здатності працювати й розвиватися в умовах постійних змін. На практиці це означає вміння швидко перебудовувати процеси та знаходити ефективні рішення, зокрема через цифрові інструменти. Саме такі кейси ми хочемо побачити серед учасників премії», — коментує Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу «Вчасно».

Подання заявки дає змогу представити власні рішення, які вже працюють у бізнесі, та долучитися до переліку компаній, що формують сучасні цифрові практики в Україні.

Подати кейс можна до 27 березня 2026 року включно на сайті премії: https://premiya.vchasno.ua/

Після завершення прийому заявок відбір проходитиме у кілька етапів: оцінювання експертним журі та відкрите онлайн-голосування. Переможців визначать у номінаціях, що охоплюють ключові напрями цифровізації бізнесу.

Серед переможців минулого року — Uklon, Нова Пошта, BusMarket Group, Аптека Доброго Дня, Ekol Logistics та інші компанії.

Деталі та подання заявок: https://premiya.vchasno.ua/

Довідка

«Вчасно.Кращі» — щорічна премія, що відзначає компанії за ефективне впровадження цифрових рішень та сучасних підходів до автоматизації бізнес-процесів.

«Вчасно» — екосистема цифрових сервісів для ведення бізнесу: електронний документообіг, кадрові процеси, електронні чеки, ТТН, підписи та звітність для ФОП. Сервіси входять до Vchasno Group — української групи продуктових ІТ-компаній.

