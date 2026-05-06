У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу

27 травня у Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect: Диджитал і Конструктив – подія про те, як сьогодні реально працює маркетинг: з кейсами, цифрами і новими підходами, які дають результат

Конференція пройде в межах Ukrainian Creative Stories та міжнародного конкурсу IAB MIXX Awards Ukraine 2026, церемонія якого відбудеться того ж дня.

Цьогорічна програма побудована навколо головного питання: що реально працює в маркетингу зараз, а що – вже ні.

IAB Connect: Диджитал і Конструктив – це про сучасні українські бізнеси, бренди та продукти, яким притаманна філософія конструктиву: структурне мислення та розбудова, логічність і адаптивність, ефективність і вимірюваний результат. Це підхід, який дозволяє не лише реагувати на виклики, а й формувати лідерство на глобальному рівні завдяки цифровим інструментам.

У фокусі конференції – шість напрямів, що визначають розвиток ринку.

Як вимірювати ефективність, коли немає прямих продажів

Учасники покажуть, як бренди аналізують поведінку аудиторій без кліків, працюють із Search Lift і формують нові KPI, які враховують реальний вплив кампаній, а не лише конверсії.

AI vs людина: хто керує результатом

Від генерації креативів до управління кампаніями. Спікери розберуть, де алгоритми вже ефективніші за людей, а де без стратегії і сенсів усе ламається.

Чому класична реклама більше не працює

Short-form video, UGC, нативний контент і нова креативна архітектура кампаній – як змінюється підхід до залучення аудиторії, яка звикла “скіпати” рекламу.

Інфлюенсери як новий центр впливу

Від етичних стандартів до реального впливу на покупки, фандрейзинг і довіру: як працює економіка креаторів і чому простий “людяний” контент часто ефективніший за складні ідеї.

Де сьогодні аудиторія і як її не втратити

CTV, retail media, in-app формати та нові точки контакту: як змінюється медіаспоживання і чому реклама має ставати частиною продукту, а не перериванням.

Як бренди будують нові позиціонування і ростуть

Кейси про вихід у нові аудиторії, колаборації як стратегічний інструмент і трансформацію брендів у нестандартних категоріях.

Конференція збере провідних експертів ринку та стане майданчиком для обміну практичним досвідом, обговорення актуальних викликів індустрії та пошуку рішень, які бізнес може застосувати вже сьогодні.

Квитки для участі офлайн та доступу до онлайн-трансляції доступні за посиланням.

