У Києві відбудеться офлайн-захід «АІ для бізнесу»

17.04.2026 19:30
Микола Деркач

23 квітня 2026 року WEB3 університет Learn to Earn Global проведе практичну зустріч «АІ для бізнесу» для власників компаній, керівників та їхніх команд

Учасники побачать на реальних прикладах, як ШІ-агенти пришвидшують виконання робочих завдань, та отримають покрокові інструкції з впровадження штучного інтелекту у власній компанії.

До участі запрошені топові спікери: СЕО Learn to Earn Global та AISync Global Михайло Пацан, співзасновниця Learn to Earn Global Анна Пацан, Chief Information Officer інвестиційної компанії Q Partners Олександр Лапенко та Голова Правління МТСБУ Олександр Берназюк. Також виступлять запрошені спікери з галузей ритейлу та сервісу.

Програма вечора включає аналіз реалізованих кейсів, готові ШІ-рішення та практичні інструменти для старту.

  • Дата: 23 квітня 2026 року, 17:30–20:00
  • Місце: Київ, вул. Дорогожицька, 3, UNIT.City, корпус B8
  • Реєстрація: ua.learntoearn.global.

Раніше ми також писали, що 28 квітня 2026 року в Києві відбудеться Fintech & Payments Forum 2026 – галузевий B2B-форум, присвячений платіжним рішенням, фінансовим технологіям і цифровим сервісам для бізнесу. Подія об’єднає понад 200 учасників: представників банків, фінансових установ, fintech-компаній, ІТ-сектору та бізнесу.

