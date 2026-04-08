Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 15111-д, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також новий підхід до їх оподаткування

Йдеться як про українські, так і про іноземні сервіси, що працюють на ринку України — зокрема, платформи перевезень, оренди житла, продажу товарів та надання послуг, серед яких OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber та інші.

Що змінюється

Законопроєкт передбачає імплементацію стандарту DAC7 — міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією. Це означає, що дані про доходи користувачів платформ передаватимуться до податкових органів.

Для фізичних осіб вводиться спеціальний режим оподаткування таких доходів. Замість стандартної ставки ПДФО у 18% застосовуватиметься ставка 5%.

Функцію податкового агента виконуватимуть самі платформи. Вони автоматично нараховуватимуть і сплачуватимуть податки за користувачів.

Кого це стосується

Новий режим зможуть застосовувати фізичні особи, які працюють без найманих працівників, не продають підакцизні товари та мають дохід у межах встановленого ліміту — до 834 мінімальних зарплат на рік (приблизно 7,2 млн грн станом на 2026 рік).

Цікаве по темі: Рада продовжила військовий збір: подробиці

Водночас вводиться поріг для продажу товарів — до €2 тис. на рік. Це дозволяє не оподатковувати разові некомерційні операції.

Спрощення та додаткові норми

Законопроєкт передбачає низку спрощень для користувачів і платформ. Зокрема, не потрібно відкривати спеціальні рахунки навіть у разі перевищення неоподатковуваного порогу.

Для іноземних платформ спрощується звітність та дозволяється сплата податків в іноземній валюті.

Окремо зазначено, що ризик перекваліфікації відносин у трудові усувається, а фізичні особи-підприємці зможуть здійснювати через платформи діяльність, навіть якщо вона не відповідає їхнім КВЕД.

Водночас електронні дошки оголошень, які виконують лише функцію розміщення інформації або реклами, не підпадатимуть під нове регулювання, і дані з них не передаватимуться до ДПС.

Коли запрацює

Очікується, що більшість положень закону набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Ініціатива спрямована на створення системної моделі оподаткування цифрової економіки та узгодження українського законодавства з європейськими правилами. Це також є одним із кроків на шляху інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада підтримала обʼєднання енергоринків України та Європи

Кого та на скільки оштрафував НБУ в березні

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Джерело: Міністерство фінансів України.