Рада підтримала обʼєднання енергоринків України та Європи

Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д, який передбачає інтеграцію українського та європейського ринків електроенергії

Документ, серед іншого, скасовує прайс-кепи та змінює підхід до конкурсів «Укренерго» щодо створення нових генеруючих потужностей. За відповідне рішення 7 квітня проголосували 245 депутатів — це зафіксували під час онлайн-трансляції засідання парламенту.

Перед голосуванням голова енергетичного комітету та співавтор законопроєкту Андрій Герус пояснив, що головна мета — повна синхронізація енергоринків України та ЄС. За його словами, в Європі вже існують періоди з від’ємними цінами на електроенергію, чого в Україні раніше не було, і нові правила мають відкрити доступ дешевої європейської електроенергії на український ринок.

Заступник голови комітету та інший автор документа Андрій Жупанин наголосив, що для населення тарифи не зміняться. Йдеться про поступове вирівнювання правил гри між ринками. Він також підкреслив, що ухвалення закону дозволить Україні отримати €500 млн у межах програми Ukraine Facility.

Одне з ключових положень — скасування прайс-кепів. За словами Жупанина, це була принципова вимога партнерів з ЄС, причому обмеження мають бути зняті ще до фактичного об’єднання ринків. Повна відмова від прайс-кепів запланована з 1 травня 2027 року. Водночас регулятор НКРЕКП зможе повернутися до цього механізму у разі надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Також змінюється підхід до підтримки нової генерації. Конкурси «Укренерго», через які з тарифу на передачу компенсували інвестиції в генерацію, поступово згортатимуть. До 1 травня 2027 року вони діятимуть у нинішньому форматі, після чого до 1 травня 2028 року триватиме перехідний період — конкурси залишаться лише для енергодефіцитних регіонів.

Документ окремо врегульовує умови для систем накопичення енергії. На 10 років зберігається правило сальдування тарифу на передачу для таких установок: вони платитимуть лише за різницю між закачаною та відпущеною електроенергією. Це стосуватиметься інвесторів, які встигнуть отримати відповідні установки або техумови до 1 травня 2027 року. Надалі це питання вирішуватиме НКРЕКП.

Герус зазначив, що впровадження нових норм буде поетапним, що забезпечить передбачуваність для учасників ринку.

Після набуття чинності закону на технічну інтеграцію ринків знадобиться приблизно від 12 до 18 місяців. За словами Жупанина, реалістичними датами об’єднання є 1 січня 2028 року або 1 січня 2029 року, оскільки ще потрібно ухвалити низку підзаконних актів.

Законопроєкт №12087-д входить до переліку документів, необхідних для розблокування фінансування України в межах програми Ukraine Facility.

Джерело: Forbes.