Борги з українців стягуватимуть по-новому: що зміниться

07.04.2026 17:40
Микола Деркач

Верховна Рада ухвалила закон про зміни до законодавства щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію

Фото: pixabay.com, freepik.com

За відповідний законопроєкт №14005 у другому читанні та в цілому проголосували 250 народних депутатів під час засідання у вівторок, 7 квітня 2026 року, повідомляє парламент.

Документ передбачає цифровізацію окремих етапів виконавчого провадження, а також оптимізацію його процедур і строків.

Серед ключових нововведень — інтеграція Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами. Також розширюється доступ виконавців до інформації про кошти та майно боржників завдяки взаємодії автоматизованої системи з держорганами, банками, фінансовими установами та небанківськими платіжними сервісами.

Окрім цього, запроваджується заборона на відчуження або передачу в заставу майна боржників, які внесені до реєстру. Передбачено й автоматичне виключення інформації про боржника з реєстру та зняття арештів із коштів, електронних грошей і цінних паперів після погашення боргу.

Народний депутат Ігор Фріс уточнив, що закон дозволяє звертати стягнення на єдине житло боржника, але з обмеженнями. Зокрема, це заборонено для військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення. Також не допускається стягнення житла, якщо сума боргу не перевищує 432 тис. грн.

Крім того, документ передбачає скасування арештів за комунальні борги на територіях бойових дій і тимчасово окупованих територіях.

Законопроєкт №14005 парламент ухвалив у першому читанні ще у листопаді 2025 року.

Прийняття цього закону є частиною зобов’язань України в межах програми фінансування Ukraine Facility від ЄС. Його планували ухвалити раніше, однак строки були зсунуті.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян.

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

За матеріалами censor.net.

