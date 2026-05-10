15 балів — і без прав: як в Україні хочуть карати водіїв

В Україні розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв у межах реформи безпеки дорожнього руху. За порушення правил дорожнього руху водіям планують нараховувати від 1 до 5 балів залежно від серйозності порушення. Якщо за рік водій набере 15 балів, його посвідчення можуть тимчасово призупинити

Про це в інтерв’ю Главреду повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, система насамперед спрямована на боротьбу із системними порушниками, а не на покарання за одиничні випадки.

Коли можуть тимчасово забрати права

Білошицький пояснив, що навіть незначні порушення можуть додавати 1–2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху.

«Тільки якщо водій систематично ігнорує безпеку і набирає достатньо балів протягом року, дія його посвідчення призупиняється. Тобто це не випадковість, а свідома, небезпечна поведінка на дорозі», — зазначив він.

Що кажуть про навантаження на сервісні центри

Також у патрульній поліції прокоментували можливе додаткове навантаження на сервісні центри МВС, які вже стикаються з чергами. Білошицький визнав, що запуск нової системи вимагатиме часу на адаптацію та налагодження процесів.

«Будь-яке нововведення потребує часу та налагодження процесів, так званої «відшліфовки». Надалі це має стати стандартним процесом, який не переобтяжуватиме систему, зокрема й роботу сервісних центрів МВС», — додав він.

Наразі законопроєкт №14133 перебуває на розгляді Верховної Ради.

Коли система може запрацювати

Народний депутат від партії Слуга народу Володимир Крейденко в ефірі телеканалу Рада заявив, що систему штрафних балів можуть запровадити вже до кінця року — за умови ухвалення відповідного законопроєкту.

За його словами, новий механізм має впливати саме на водіїв, які регулярно порушують правила. Як приклад він навів ситуації, коли окремі водії перевищують швидкість по 10–20 разів на день і просто сплачують штрафи без зміни поведінки.

Крейденко також зазначив, що подібна система вже працює в низці країн, зокрема у США, Німеччині, Франції та Польщі. На його думку, така практика може допомогти зменшити кількість систематичних порушень і в Україні.

