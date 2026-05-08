Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442. Документ передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації й медичних оглядів в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Верховна Рада України у своєму Telegram.

Йдеться про покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс двома новими статтями. Одна з них стосуватиметься членів і керівників ВЛК, які навмисно порушували процедуру медичного огляду. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби.

Інша стаття передбачає покарання для посадовців ТЦК за порушення правил призову військовозобов’язаних, якщо це спричинило незаконну мобілізацію або допомогло уникнути служби.

Поява законопроєкту пов’язана з численними скандалами та перевірками роботи ТЦК і ВЛК після початку повномасштабної війни. За останні роки правоохоронці неодноразово повідомляли про випадки фальсифікації медичних висновків, незаконного оформлення непридатності до служби та порушень під час мобілізаційних процедур. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі.

Нагадаємо, що у Раді пропонують новий механізм відстрочки від мобілізації. Народний депутат від Слуги народу Сергій Нагорняк знову підняв тему економічного бронювання, яка обговорюється вже понад рік. Він виступив з ініціативою запровадити офіційний механізм платної відстрочки від мобілізації.

